Mit feinem Geist: Das Erste stellt neuen Weimar-«Tatort» her

TV-News

Nora Tschirner und Christian Ulmen stehen somit wieder vor der Kamera.

Das Erste Deutsche Fernsehen setzt seinen humorigenaus Weimar fort. Wie der Sender mitteilte, haben die Dreharbeiten für die elfte Folge rund das Team Lessing/Dorn begonnen. In dieser entkommt der Mörder eines Geldboten nur knapp den Kommissaren Kira Dorn und Lessing. Bei der Verfolgungsjagd wird Lessing verletzt. Der Fall hört auf den Namen „Der feine Geist“ (Arbeitstitel) und wird in den kommenden Wochen in und um Weimar hergestellt.Lessing wird einen Teil des Falls wegen seiner Verletzung im Krankenhaus verbringen - Doch die räumliche Trennung halte das unschlagbare Ermittlerteam nicht davon ab, ihren Ermittlungen nachzugehen - bis ein zweiter Mord geschieht.Das Drehbuch zu stammt von Murmel Clausen, Regie führt Mira Thiel. Moritz Anton zeichnet für die Kamera verantwortlich. Produzentin ist Nanni Erben, Producerin ist Adrienne Selmke. Gedreht wird bis Mitte März, einen Sendetermin gibt es noch nicht.