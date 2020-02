UCP entwickelt satirische Comedy

US-Fernsehen

Die neue Comedy kommt von Entwickler der USA Network-Serie «Mr. Robot».

UCP, ein Unternehmen, das zu den NBCU Content Studios gehört, entwickelt eine neue Serie mit dem Titel «The Resort». Das Format stammt von den Produzenten Sam Esmail und Andy Siara, die auch den kommenden Andy-Samberg-Film «Palm Springs» produzierten, der beim Sundance Filmfest stark umworben wurde. Die geplante neue Serie wird wohl auf einem Pay-TV- oder Streaming-Dienst verkauft.«The Resort» ist eine düstere Komödie, die Drama und Witz miteinander verbindet. Jede Staffel spielt in einem malerischen Urlaubsort. Die erste Staffel soll in einem All-Inclusive-Resort an der Riviera Maya spielen. Dort stößt ein Ehepaar, das kurz vor der Scheidung steht, versehentlich in eines der bizarrsten, ungelösten Rätsel von Yucatan.UCP und Esmail arbeiteten erstmals für die Serie «Mr. Robot» zusammen, die man bei USA Network ausstrahlte. Esmail arbeitete auch bei «Homecoming» (Amazon) und «Battlestar Galactica» (Peacock) mit.