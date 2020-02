BBC und Greta Thunberg arbeitet an Doku-Reihe

US-Fernsehen

Die Wissenschaftsabteilung der BBC wird zusammen mit der Umweltaktivistin eine Reihe drehen.

„Der Klimawandel ist wahrscheinlich das wichtigste Thema unseres Lebens, daher ist es an der Zeit, eine umfassende Serie zu machen, die die Fakten und die Wissenschaft hinter diesem komplexen Thema erforscht“, sagte Rob Liddell, Executive Producer der BBC Studios. „Dies mit Greta tun zu können, ist ein außerordentliches Privileg, denn es ist ein Einblick in das, was es bedeutete, eine globale Ikone und eines der berühmtesten Gesichter des Planeten zu sein.Der kommerzielle Zweig der BBC stellte das Projekt auf der BBC Showcase-Messe vor und betonte dabei Thunbergs weltweites Renommee und ihren vollen Reiseplan. Die Serie soll die junge Aktivistin bei ihren Treffen mit Wissenschaftlern und Klima-Experten begleiten, um mögliche Lösungen und praktikable Vorgehensweisen zum Klimawandel zu erkunden.“Die BBC weiter: „Die Filme werden auch ihre eigene Reise ins Erwachsenenalter aufzeichnen, während sie weiterhin mit den Folgen der Untätigkeit in der realen Welt konfrontiert wird und sie werden einige der ruhigen Momente teilen, während sie ddie beeindruckenden Reden schreibt, die jetzt weltweit ausgestrahlt und analysiert werden, da sie ein Teenager-Leben wie kein anderer führt.“