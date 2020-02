Dank Fusion: CBS All Access bekommt mehr Inhalte

US-Fernsehen

Neben den Kabelsendern ist auch das Paramount Pictures-Filmarchiv viel Wert.

Für den CBS-Streamingdienst CBS All Access könnte es wohl eine große Content-Offensive geben. Wie das Fachblatt „Variety“ berichtet, plant das Unternehmen Inhalte von zahlreichen Schwesternsendern ins Angebot aufzunehmen. Es wird erwartet, dass ViacomCBS am 20. Februar im Rahmen der Quartalsergebnisse eine Streaming-Strategie vorstellen wird.Mit dem Zusammenschluss von CBS All Access sind die Marken von CBS, Showtime mit denen von Viacom (MTV, BET, Comedy Central etc.) unter einem Dach. Der noch bislang geheime Plan sieht vor, dass die Plattform die Inhalte der Kabelsender aufnehmen soll. Derzeit wird CBS All Access für 5,99 US-Dollar pro Monat mit Werbung und vier Dollar Aufschlag für ein werbefreies Angebot angeboten. Außerdem wird intern geprüft, ob der kürzlich erworbene Streamingdienst Pluto TV dann überhaupt noch eine Zukunft hat.CBS All Access bietet derzeit neben dem CBS-Programm auch Live-Streaming aller Partnersender in den Vereinigten Staaten von Amerika an. Es wird allerdings nicht erwartet, dass die Kabelsender in ähnlicher Weise abrufbar sein werden. Mit der CBS- und Viacom-Fusion ergeben sich noch weitere Möglichkeiten, denn daran hängt auch das Filmarchiv von Paramount Pictures. Dieses könnte ebenso wie neue Blockbuster den Streaming-Dienst attraktiver machen.