Rede zur Lage der Nation 2020: Trump lockt weniger Zuschauer als im Vorjahr an

US-Quoten

Wenig los am Dienstag, denn die Networks unterbrachen ihr gewohntes Programm für die alljährliche «State of the Union Address» von Präsident Donald Trump, die in diesem Jahr weniger Zuschauer als 2019 verfolgten.

Erklärung Rating In den USA wird die Einschaltquote auf zwei verschiedene Arten angegeben, wobei der Wert "Share" vergleichbar mit dem deutschen Marktanteil ist. Der Wert "Rating" gibt ebenfalls einen Prozentsatz an, allerdings ist die Bezugsmenge alle Haushalte, die die Möglichkeit haben das Programm zu verfolgen, egal ob das Empfangsgerät eingeschalten ist. Ein Rating von beispielsweise 1,0 sagt aus, dass 1% der 120,6 Millionen Fernseh-Haushalte in den USA das Programm verfolgt haben.

Es ist Wahljahr in den USA und nachdem am Montag bereits die ersten Vorwahlen in Iowa stattfanden und damit offiziell der Wahlprozess angefangen hat, hielt am Dienstag Donald Trump die alljährliche Rede zur Lage der Nation. Dafür unterbrachen alle vier großen Networks ihr gewohntes Programm und zeigten ab 21 Uhr die. Anders als im Vorjahr, als NBC die größte Reichweite generierte, erzielte diesmal CBS die größte Sehbeteiligung mit 4,24 Millionen Zuschauern. NBC kam auf 4,05 Millionen, ABC schalteten 3,45 Millionen ein und auf FOX verfolgten die Rede 3,18 Millionen. Die Ratings der Sender befanden sich auf eher mäßigem Niveau. So kam ABC auf 0,6 Ratingpunkte und CBS auf 0,5. NBC und FOX lagen gleich auf bei jeweils 0,9.Abseits der großen Politik gab es dennoch Unterhaltungsfernsehen zu bestaunen, auch wenn es nicht immer Neuware war. So setzte CBS beispielsweise auf eine Wiederholung von, die ein Rating von 0,6 und eine Reichweite von 5,91 Millionen Krimi-Freunde markierte. ABC präsentierte zwei alte Folgen vonund. Ab 20 Uhr schalteten 4,01 Millionen ein, dann noch 2,90 Millionen. Das Rating fiel von 0,6 auf 0,4. Jetzt aber das frische Programm. NBC strahlte zu Beginn der Primetime eine neue Ausgabeaus, die 5,01 Millionen Fans unterhielt. Das Rating in der Zielgruppe belief sich auf 1,0. FOX setzte vor der politischen Rede auf Star-Koch Gordon Ramsay und dessen Reality-Format. Hiermit ergatterte der Sender ein 3,06-millionenköpfiges Publikum. Für das klassisch umworbenen Publikum der 18- bis 49-jährigen betrug das Rating 0,8 Prozent.Beim kleineren Network The CW wurde den gesamten Abend über Aktuelles ausgestrahlt und somit auf Politik verzichtet.band ab 20 Uhr 1,29 Millionen Comic-Fans vor die Mattscheibe, währendim Anschluss noch 0,79 Millionen registrierte. Das Zielgruppen-Rating sank von anfangs 0,4 auf 0,2 Punkte.