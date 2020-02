Quotencheck

Die Sci-Fi-Serie «Stargate» wird wöchentlich auf Tele 5 ausgestrahlt. Wir schauen uns in diesem Artikel an, wie viele Zuschauer die Serie vom 2. Dezember 2019 bis zum 24. Januar 2020 erreichte.

Namensgeber vonist ein außerirdisches Gerät, welches Stargate (Sternentor) genannt wird. Durch dieses Gerät können Wurmlochverbindungen zu Stargates, welche sich auf anderen Planeten befinden, aufgebaut werden. Durch ein solches Sternentor ist es möglich zu anderen Planeten zu reisen, ohne dabei viel Zeit zu verlieren. Verschiedene Teams, bestehend aus Soldaten und Wissenschaftlern, reisen auf diese Weise zu anderen Planeten und erforschen diese. Dabei begegnen sie regelmäßig neuen Gefahren und entdecken bisher unbekannte Zivilisationen. «Stargate» wird unter der Woche täglich von Montag bis Freitag auf Tele 5 in Doppelfolgen ausgestrahlt. Wir haben uns in diesem Quotencheck die Zuschauerzahlen der 19.10 Uhr bis 20.15 Uhr Sendetermine angeschaut.Anfang Dezember erreichte Tele 5 in der Woche vom 2. bis 6. Dezember mit «Stargate» ab 19.10 Uhr durchschnittlich 0,39 Millionen Menschen ab drei Jahren und einen Gesamtmarktanteil in Höhe von 1,5 Prozent. Von der Zielgruppe schalteten im Schnitt 0,11 Millionen Interessierte ein. Somit verbuchte der Sender bei der jungen Zuschauerschaft einen Marktanteil in Höhe von 1,6 Prozent. Das entspricht dem niedrigsten Einschaltergebnis der jüngeren Fernsehenden, welches «Stargate» in dem Zeitraum vom 2. Dezember bis zum 24. Januar erreichte.Jedoch schaffte es Tele 5, die Zuschauerzahlen in der darauffolgenden Woche leicht zu steigen. So schalteten zwischen dem 9. und 13. Dezember im Schnitt insgesamt 0,41 Millionen Menschen ein. Das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 1,6 Prozent. Die jungen Fernsehenden waren mit 0,14 Millionen beziehungsweise 2,1 Prozent vertreten.Die dritte Dezemberwoche brachte dem Sender durch «Stargate» im Schnitt insgesamt 0,47 Millionen Zuschauer und einen Anteil von 1,8 Prozent ein. Betrachtet man den Gesamtmarkt, so erzielte Tele 5 in dieser Woche die höchste wöchentliche Quote im Zeitraum vom Dezember 2019 bis zum 24. Januar 2020. Bei den Umworbenen erzielte der Sender ebenfalls gute Werte. So schalteten durchschnittlich 0,16 Millionen junge Fernsehende ein. Der Marktanteil bewegte sich bei 2,4 Prozent.In der Weihnachtswoche verbuchte Tele 5 das schlechteste Einschaltergebnis des Gesamtmarktes. So saßen während dieser Woche insgesamt nur 0,32 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. In der Zielgruppe erreichte man mit rund 0,13 Millionen Menschen ebenfalls einen geringen Wert. Es wurden Marktanteile von 0,8 Prozent ab drei Jahren und 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ermittelt. Die schlechten Werte lagen vor allem an der Ausgabe des 25. Dezembers. So schalteten an diesem Tag nur 0,20 Millionen Zuschauer ab drei Jahren beziehungsweise 0,8 Prozent des Gesamtmarktes ein. Auch bei den Umworbenen erzielte man durch die Folge am zweiten Weihnachtsfeiertag mit 0,05 Millionen Interessierten die geringste Zuschauerzahl. Der Marktanteil schrumpfte bei der gezeigten Ausgabe auf 0,7 Prozent. Mit großer Wahrscheinlichkeit wurde die Serie aufgrund des Weihnachtsfestes von weniger Zuschauern als normalerweise angeschaut. Allerdings erzielte der Sender während dieser Woche neben dem schlechtesten Ergebnis, auch das beste Ergebnis bei der jungen Zuschauerschaft. So schalteten am 27. Dezember rund 0,24 Millionen Umworbene ein. Das entsprach einem überdurchschnittlichen Marktanteil in Höhe von 3,4 Prozent.Die darauffolgende Woche sorgte für etwas höhere Zuschauerzahlen. Im Schnitt schalteten 0,40 Millionen ab drei Jahren, beziehungsweise 1,5 Prozent des Gesamtmarktes ein. In der Zielgruppe verbuchte man mit 0,14 Millionen Fernsehenden einen Marktanteil in Höhe von 2,0 Prozent. Eine Woche später lag der Durchschnitt bei den jüngeren Zuschauern bei 0,15 Millionen Menschen (Marktanteil 2,1 Prozent). Insgesamt schalteten in der ersten Januarwoche rund 0,50 Millionen Zuschauer (Marktanteil 1,6 Prozent) ein.Vom 13. bis zum 17. Januar erreichte Tele 5 mit der Science-Fiction-Fernsehserie im Schnitt 0,42 Millionen Menschen (Marktanteil 1,5 Prozent) ab drei Jahren. Die Zielgruppe war mit 0,16 Millionen Fernsehenden, beziehungsweise 2,3 Prozent des Marktes vertreten. Darüber hinaus erzielte die Serie am 13. Januar das bisher beste Ergebnis des Gesamtmarktes. So schalteten an diesem Tag ab 19.10 Uhr insgesamt rund 0,60 Millionen Zuschauer ein. Hier wurde ein Marktanteil in Höhe von 2,1 Prozent ermittelt.Eine Woche später stiegen die Zuschauerzahlen noch einmal an und Tele 5 verbuchte die besten wöchentlichen Werte beim Gesamtmarkt, als auch in der Zielgruppe. So schalteten im Schnitt rund 0,48 Millionen Fernsehende (Marktanteil 1,7 Prozent) ab drei Jahren ein. Die Umworbenen waren mit 0,18 Millionen Interessierten mit von der Partie. Hier wurde ein Marktanteil in Höhe von 2,5 Prozent ermittelt.«Stargate» erreichte zwischen dem 2. Dezember 2019 und dem 24. Januar 2020 durchschnittlich 0,42 Millionen Menschen ab drei Jahren und einen Marktanteil in Höhe von 1,6 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Personen fuhr man im Schnitt 0,15 Millionen ein. Der Marktanteil lag bei 2,1 Prozent. Somit läuft die Fernsehserie bei Tele 5 sehr gut und liegt deutlich über dem Senderschnitt. Alles in allem ist «Stargate» für den Sender ein voller Erfolg.