Primetime-Check

Erreichte der «Tatort» aus Dortmund erneut die höchsten Einschaltquoten? War die zweite Ausgabe der Show mit Tim Mälzer und Sascha bei RTL ein Erfolg?

Auch diese Woche war der Spitzenreiter des Sonntagabends derim Ersten mit 8,27 Millionen Fans und einem hervorragenden Marktanteil von 23,2 Prozent, der ebenfalls bei den Jüngeren auf ausgezeichnete 19,5 Prozent kam. Somit begeisterten sich ebenso 2,15 Millionen der 14- bis 49-Jährigen für den «Tatort» aus Dortmund. Diese Quoten brachen dann für die Talkshowetwas ein, hielten sich aber stärker als in der vorherigen Woche, so dass noch 3,34 Millionen Interessierte dranblieben, was eine recht durchschnittliche Sehbeteiligung von 11,9 Prozent einbrachte. Von der jüngeren Zuschauerschaft wollten 0,56 Millionen Zuschauern beziehungsweise 6,4 Prozent die Talkshow verfolgen. Dieab 22.15 Uhr mussten nur geringe Verluste ertragen und hielten weiterhin 2,25 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm. Dies glich annehmbaren 10,7 und 6,4 Prozent Marktanteil. Das ZDF punktete mitsehr gut und lockte ganze 5,71 Millionen Zuschauer an, was starke 16,1 Prozent Marktanteil bescherte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war dem Sender somit eine gute Quote von 7,2 Prozent sicher. Dasim Anschluss ab 21.45 Uhr fesselte weiterhin rund 5,10 Millionen Menschen, während sich dann noch 3,32 Millionen Zuschauer für die Serieinteressierten. Damit freute sich das ZDF über insgesamt hohe 16,6 und 16,0 Prozent Marktanteil, während bei der jungen Zuschauerschaft gute 8,0 und anschließend eher maue 4,7 Prozent sicher waren.RTL setzte in der Primetime auf, was allerdings nur zu Quoten unter dem Senderdurchschnitt führte. So wurden 1,78 Millionen Fernsehende ab 3 Jahren und 0,88 Millionen Umworbene zum Einschalten bewegt. Eine Reichweite von mauen 6,7 beziehungsweise 10,4 Prozent wurde mit der Sendung erzielt. SAT.1 hatte mehr Erfolg und lockte mit dem Filmganze 2,30 Millionen Neugierige an, was vor allem bei den Werberelevanten mit 1,10 Millionen Fernsehenden eine starke Quote von 10,2 Prozent bedeutete. Etwas schlechter lief es im Anschluss für, woraus bei insgesamt 0,83 Millionen Zuschauern und 0,44 Millionen Umworbenen immerhin noch Marktanteile von 4,4 und 7,1 Prozent resultierten.ProSieben startete das Abendprogramm stark mitund punktete damit vor allem in der Zielgruppe sehr gut. Es verfolgten nämlich insgesamt 2,29 Millionen und 1,49 Millionen 14- bis 49-Jährige den Film, was eine hohe Sehbeteiligung von 14,7 Prozent bei den Umworbenen sicherte. Bei RTLZWEI verlief der Sonntagabend eher schwach und so locktenundnur 0,76 und 0,52 Millionen Filmfans. Auch in der Zielgruppe war da nicht mehr viel zu reißen und so musste sich der Sender mit mauen Quoten von 4,8 und 3,1 Prozent begnügen.Der Sonntagabend bei Kabel Eins schlug sich ein wenig besser, ließ aber dennoch zu wünschen übrig. Die Sendungstartete und im Anschluss folgte. 1,04 und 0,63 Millionen Zuschauer waren dem Sender somit gewiss und die jüngere Zuschauerschaft brachte mit 0,53 und 0,32 Millionen Menschen akzeptable Sehbeteiligungen von 4,9 und 5,1 Prozent ein. Ab 20.15 Uhr begeisterte VOX mitnur magere 0,87 Millionen Fernsehende, wobei sich im Anschluss noch 0,67 Millionen fürvor den Bildschirm setzten. Bei der werberelevanten Gruppe war somit immerhin eine leichte Steigerung der Marktanteil von mauen 4,7 auf 6,3 Prozent möglich.