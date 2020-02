Einmonatige Pause schadet «Take Me Out» nicht

Quotennews

Die aktuelle Staffel der RTL-Datingshow «Take Me Out» wurde wegen des Dschungels einen Monat lang unterbrochen, die Rückkehr verzeichnete nun gewohnt gute Quoten.

Anfang Januar ist die neue Staffel vonbei RTL gestartet, mit 18,0 Prozent Marktanteil lief es für die Datingshow mit Ralf Schmitz auch gewohnt gut. Dann kam aber der Dschungel dazwischen und das Format musste eine Pause einlegen. Die hat den Quoten aber keinen Abbruch getan:17,2 Prozent Marktanteil wurden für die neueste Ausgabe am Samstag gemessen, damit hielten sich die Verluste also stark in Grenzen. 1,18 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen ab 22.30 Uhr zu.2,35 Millionen Menschen ab drei Jahren waren zugegen, beim Staffel-Auftakt waren es mit 2,66 Millionen ein wenig mehr. Der damit verbundene Gesamtmarktanteil blieb aber über der Marke von zehn Prozent, er belief sich auf 10,2 Prozent. Eine Wiederholung von «Take Me Out» verzeichnete 16,0 Prozent, die Reichweite ging auf 1,57 Millionen zurück.Begonnen hat RTL die Primetime wie üblich mit. Gegen das starke «Schlag den Star» von ProSieben hat sich die Castingshow zwar gut behauptet, dennoch stand die bislang schwächste Samstags-Quote der aktuellen Runde an: Der Marktanteil bei den Umworbenen betrug 18,2 Prozent, vor Ablauf der Wochenfrist waren noch 22,5 Prozent möglich. Zudem rutschte die Zuschauerzahl wieder unter die Vier-Millionenmarke: 3,43 Millionen Zuschauer waren dabei, rund 0,7 Millionen weniger als vergangenen Samstag. Der Sieg beim jungen Publikum war RTL unterm Strich trotzdem nicht zu nehmen.