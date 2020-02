Das sind die US-amerikanischen NFL-Kommentatoren

Schwerpunkt

Am 2. Februar 2020 wird der 54. Super Bowl in Miami ausgetragen. Dieses Jahr kommentieren ihn im Original Troy Aikman und Joe Buck - zu hören hier in Deutschland auch bei DAZN. Doch wer sind eigentlich die NFL-Kommentatoren?

Am Sonntag, dem 2. Februar 2020, ist es wieder soweit. Dann wird der mittlerweile 54. Super Bowl im Hard Rock Stadium, in Miami, ausgetragen. Dieses Jahr treten die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers an. Zuvor haben sich beide Teams bereits erfolgreich in den Play-Off-Spielen gegen andere Teams durchgesetzt. In Deutschland wird das Sportereignis dieses Jahr von ProSieben und DAZN übertragen. Die Nationalhymne singt im diesjährigen Super Bowl LIV die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin Demi Lovato. In der berühmten Halftime-Show treten Jennifer Lopez und Shakira gemeinsam auf. Das Ereignis wird dieses Jahr von FOX in den USA live übertragen. Doch wer gehört eigentlich zum Moderatorenteam und wer sind die anderen NFL-Moderatoren?Der diesjährige Super Bowl wird auf FOX übertragen. Das Moderatoren-Duo stellt sich diesmal aus Troy Aikman und Joe Buck zusammen.Der ehemalige US-amerikanische American-Football-Spieler Troy Aikman kam bereits nach seinem Ausscheiden aus dem Profi-Football am Ende der Saison 2000 als NFL-Spielanalyst zu FOX. Im Jahr 2002 trat er dann dem aktuellen FOX NFL-On-Air-Team bei. Zusammen mit seinem Kollegen Joe Buck moderiert er seit mehreren Jahren einige der NFL-Spiele im Fernsehen. Zudem sind die beiden das zweitlängste Duo, welches Football-Spiele moderiert. Im Jahr 2018 waren sie erstmals Teil des «Thursday-Night-Footballs» auf FOX. Als NFL-Moderator ist Aikman durch seine erfolgreiche Karriere mehr als qualifiziert. Während dieser spielte er als Quarterback bei den Dallas Cowboys. Diese waren zur damaligen Zeit das schlechteste Team der NFL. Von den Cowboys wurde Aikman im Jahr 1989 als Gesamterster gedraftet. Zuvor gewann er 1988 den Davey O’Brien Award, welcher jährlich an den besten College Football-Quarterback vergeben wird. Kurz darauf ging es mit den Erfolgen auch schon weiter. Nachdem er 1991 das erste Mal im Pro Bowl stand, wurde er für diesen bis zum Jahr 1996 insgesamt sechs Mal erneut nominiert. In den Jahren 1993, 1994 und 1995 wurde er zudem noch als All-Pro ausgezeichnet. Darüber hinaus führte Aikman sein Team zu insgesamt drei Super Bowl-Siegen. Somit schaffte es der 53-Jährige innerhalb weniger Jahre das schlechteste Team der NFL, zu einem der besten Teams zu führen. Außerdem wurde der ehemalige Quarterback sogar zum MVP des 27. Super Bowls ausgewählt. Nicht umsonst lautet einer seiner Nicknamen „The Godfather“. In der Regular-Season erzielte insgesamt einen Raumgewinn von 32.942 Yards. Trotz oder vielleicht auch wegen seiner erfolgreichen Karriere, neigt er als Moderator dazu, sich auf das Spiel der Quarterbacks zu konzentrieren. Trotz alledem überzeugt Aikman vor allem mit seinem Football-Wissen. Er liefert regelmäßig verlässliche Analysen mit einem Stil, den auch Gelegenheitszuschauer verstehen. Zudem kritisiert er falsche Calls von den Teams auf einer respektvollen Art und Weise ohne ausfallend zu werden.Joe Buck ist der Kollege von Troy Aikman und schon länger in der Fernsehbranche tätig. So begann er bereits im Jahr 1991 damit, das Football-Team der Cardinals im Lokalfernsehen und Radio mit zu moderieren. Sein Vater, Jack Buck, war zu dieser Zeit schon ein sehr bekannter Moderator und arbeitete für den Sender CBS. Kurze Zeit später ging die professionelle Karriere von Joe Buck auch schon los. Als er im Jahr 1994 von FOX engagiert wurde, war er im Alter von 25 Jahren der jüngste Mann, der jemals regelmäßig als Co-Moderator eine Liste von NFL-Spielen moderierte. 1996 startete Buck dann richtig durch, als er von FOX zum Hauptkommentator für die MLB ernannt wurde. Heute moderiert Buck immer noch die MLB. Neben dieser ist er zudem auch noch für die NFL-Spiele seit dem Jahr 1994 auf FOX zuständig. Allerdings pausierte er den Football-Bereich nach drei Jahren, da er sich auf Baseball konzentrieren wollte. Im Jahr 2001 sprang er wieder gelegentlich als Moderator der NFL ein und seit dem Jahr 2002 ist er wieder regelmäßig für die Moderation als Hauptkommentator zuständig. Da er Moderator für zwei Sportarten ist und für Baseball bisher öfters zuständig war, werden seine Football-Kenntnisse manchmal angezweifelt. Denn Buck ist jemand, der gerne auf das Offensichtliche hinweist, was die Zuschauer sowieso schon sehen. Deshalb sagen viele, dass der 50-Jährige langweilig sei. Doch es gibt auch viele NFL-Fans, die genau eine solche minimalistische Art lieben. Zudem sind seine offensichtlichen Bemerkungen die perfekte Ergänzung zu den genauen Analysen von seinem Kollegen Troy Aikman.Neben diesem Duo gibt es natürlich noch weitere Kommentatoren, die regelmäßig Einzelspiele der Regular Season kommentieren, aber von denen auch schon manche den Super Bowl moderierten.Im Jahr 2016 kam der ehemalige NFL-Spieler Randy Moss als NFL-Analyst zu ESPN. Dort tritt er im «Sunday NFL Countdown» und auch im «Monday Night Countdown» auf. Zudem trägt er zu der jährlichen Super Bowl-Wochenberichterstattung von ESPN bei. Mit 42 Jahren zählt er zu den jüngeren NFL-Berichterstattern. Er ist sechsfacher Pro-Bowler und einer der besten Wide-Receiver, die es je gab. Moss erzielte in seiner Karriere einen Raumgewinn von 15.292 Yards und 156 Touchdowns bei 982 gefangenen Bällen. Darüber hinaus wurde er im Jahr 1998 als Offensive-Rookie of the Year ausgezeichnet und im Jahr 2018 in die Hall of Fame aufgenommen. Durch seine erfolgreiche Sportkarriere bringt er als Analyst und Berichterstatter viel Erfahrung in die Beiträge mit ein.Tracy Wolfson ist die führende Spielfeld-Reporterin für alle Live-Übertragungen von CBS Sports Football und Basketball. Sie ist seit 2004 bei CBS und arbeitet bei jedem Spiel mit dem aktuellen On-Air-Team zusammen. Dabei berichtet die 44-Jährige live, was sich bei den Teams auf dem Spielfeld, sowie an der Seitenlinie abspielt. Darüber hinaus interviewt Wolfson die Trainer am Ende jeder Halbzeit und gibt zudem Neuigkeiten zu Verletzungen von Spielern bekannt. Seit 2014 tritt sie ebenfalls bei einigen Donnerstagabend- und Samstagnachmittagsspielen zusammen mit Jim Natz und Phil Simms als NFL-Nebenberichterstatter auf. Wolfson gilt als sehr durchsetzungsfähig. Sie möchte für die Zuschauer immer so nah wie möglich am Geschehen dabei sein und alle wichtigen Informationen an die Fernsehenden weitergeben. Ein gutes Beispiel dafür ist ihr Interview mit Tom Brady, welches sie im Jahr 2019 gleich nach dem Super Bowl-Sieg der Patriots führte. Dort setzte sie sich in einem großen Gerangel gegen dutzende Fotografen durch und hatte die Möglichkeit, den sechsfachen Super Bowl-Sieger und Quarterback der Patriots als Erstes zu interviewen.Ronde Barber spielte seine komplette 16-jährige Karriere bei den Tampa Bay Buccaneers. Anschließend engagierte ihn FOX im Jahr 2013 als Spielanalyst für einige NFL-Spiele. In der diesjährigen Saison stellt der 44-Jährige bereits zum dritten Mal in Folge Analysen an der Seite von Kenny Albert bereit. Barber hält immer noch mehrere NFL- und Franchise-Rekorde aufrecht. So ist er der einzige Spieler der NFL, welcher mehr als 45 Interceptions und 25 Sacks schaffte. Zudem führte er sein Team im Jahr 2002 zum Super Bowl, als er im NFC Championship Spiel einen späten Pick-Six gegen die Philadelphia Eagles erzielte. Allerdings ist der ehemalige Cornerback dafür bekannt, dass er öfters mal eine obszöne Sprache verwendet. So lobte er im Jahr 2019 die Fähigkeiten des Quarterbacks Ryan Fitzpatrick, als ihm auf einmal das F-Wort herausrutschte. Im Jahr 2018 passierte dasselbe fast schon einmal. Damals rettete er sich allerdings noch in letzter Sekunde. Die NFL-Karriere von Tony Romo begann im Vergleich zu anderen Spielern etwas ungewöhnlich. So wurde er damals im Jahr 2003 von keinem Team gedraftet, sondern unterschrieb nach dem Draft einen Vertrag bei den Dallas Cowboys, von denen er dann auch aufgenommen wurde. Anschließend wurde er fast ausschließlich nur als dritter Quarterback eingesetzt, bis er im Jahr 2006 nach einem Trainerwechsel seinen Durchbruch schaffte. Durch seine 2.903 erreichten Yards Raumgewinn und 19 erzielten Touchdowns schafften es die Cowboys in die Play-Offs. Dort verloren sie allerdings in der ersten Runde gegen die Seattle Seahawks. Im weiteren Verlauf seiner Karriere zog er mit seinem Team noch mehrmals in die Play-Offs ein und wurde zudem vier Mal in den Pro Bowl gewählt. Im Jahr 2017 begann er seine Karriere als NFL-Moderator bei CBS. Der 39-Jährige wird vor allem für seinen scharfen Einblick in die Denkweise der Footballspieler von den Zuschauern geliebt. Außerdem bringt Romo etwas frischen Wind in die Live-Übertragungen mit ein, da er erst vor Kurzem selbst noch auf dem Spielfeld stand. Darüber hinaus schafft es Romo immer wieder mit sehr genauen Prognosen und Analysen, den Verlauf der NFL-Spiele vorherzusagen. Seine unfassbaren Kommentatoren- und Analysten-Eigenschaften machten auch schon andere Fernsehsender auf ihn aufmerksam. So will unter anderem ESPN den ehemaligen Quarterback unter Vertrag nehmen.Al Michaels moderiert bereits seit über drei Jahrzehnten mehrere verschiedene Sportarten. Darüber hinaus ist er der einzige Moderator, welcher schon einmal die Endspiele der vier größten amerikanischen Sportligen kommentierte. Beim Super Bowl war er bereits zehn Mal im Fernsehen als Live-Kommentator zu hören, unter anderem im Jahr 2018 beim unglaublichen Sieg der Philadelphia Eagles gegen die New England Patriots. Von 1977 bis 2006 war Michaels bei ABC angestellt. Seit 2006 arbeitet er für den Sender NBC. Da er bereits 75 Jahre alt ist, denken vielleicht viele, die ihn nicht kennen, dass er ein etwas ruhigerer und vielleicht langweiliger Kommentator sein könnte. Doch Michaels ist genau das Gegenteil. Er zählt zu den beliebtesten und bekanntesten Sportreportern aus den USA und hat sich schon in mehreren Filmen selbst gespielt. Darüber hinaus war er Kommentator der EA-Videospiele Madden NFL. In der Branche ist Michael mittlerweile zu einer echten Ikone geworden. Unter anderem arbeitete er längere Zeit mit dem ebenfalls sehr bekannten John Madden zusammen. Die Stimme von Michaels ist mittlerweile jedem US-amerikanischem Sportfan bekannt und erwärmt jede Woche die Herzen der Zuschauer. In seinen ersten zwölf «Sunday Night Football»-Saisons gewann der Moderator mit der Sendung insgesamt 27 Sport-Emmys.