Primetime-Check

Wie schlug sich «Undercover Boss» bei RTL? Punktete bei ProSieben die «The Big Bang Theory»-Überdosis?

Für das ZDF war der Start der sechsteiligen Miniserieein voller Erfolg. 5,36 und 5,44 Millionen Menschen verfolgten die ersten beiden Episoden am Montag um 20.15 Uhr, die Marktanteile lagen bei tollen 17,3 und 17,9 Prozent. Bei den Umworbenen standen 7,9 und 8,6 Prozent auf der Uhr. Dasverbuchte im Anschluss 3,63 Millionen Zuschauer, dieauf 2,23 Millionen Zuschauer kamen. Die Marktanteile sanken auf passable 13,6 und 12,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich der Mainzer Sender 6,4 und 5,4 Prozent.brachte RTL 3,08 Millionen Zuschauer und somit den fünften Platz aller Primetime-Sendungen. In der Zielgruppe fuhr man mit 1,36 Millionen Zuschauern die Pole Position ein. Der Marktanteil lag bei tollen 16,7 Prozent. Mitsicherte sich die Kölner Fernsehstation 2,42 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sowie 17,9 Prozent bei den Umworbenen. Eine gute Figur machte auch die Dokumentation. 4,44 Millionen verfolgten Das Erste, bei den jungen Menschen sorgte man für 0,95 Millionen Zuseher und 11,3 Prozent Marktanteil. Mitund densank das Interesse auf 2,98 und 2,04 Millionen Zuschauer, die Marktanteile gaben auf 10,4 und 9,3 Prozent nach. Bei den 14- bis 49-Jährigen musste sich die blaue Eins mit 6,3 und 6,5 Prozent zufrieden geben.wird für Sat.1 zum Totalausfall. Lediglich 0,88 Millionen Menschen schalteten ein, bei den Umworbenen standen schlechte 0,39 Millionen Zuschauer auf der Uhr. Mitverringerte man die Reichweite beim Gesamtpublikum auf 0,51 Millionen, in der Zielgruppe ging es von 4,7 auf 4,0 Prozent Marktanteil. Deutlich besser lief bei RTLZWEImit 0,84 Millionen Zuschauern. Der Grünwalder Sender sicherte sich überdurchschnittliche 6,3 Prozent Marktanteil. Mitfuhr man im Anschluss nur noch 4,4 Prozent Marktanteil ein.Vier Stundensendete VOX am Montag. 1,15 Millionen Zuschauer schalteten im Schnitt ein und sorgten für 7,6 Prozent in der Zielgruppe. Kabel Eins wiederholte die Spielfilmeund, die 1,59 und 1,04 Millionen Zuschauer anlockten. Bei den Umworbenen verbuchten die Produktionen 6,1 und 5,1 Prozent Marktanteil. Zwei Folgen vonsorgten für 1,39 und 1,28 Millionen Zuschauer, da 0,99 und 0,98 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren, sicherte sich ProSieben die Primetime-Plätze zwei und drei. Mit 11,9 und 11,3 Prozent Marktanteil kann man durchaus zufrieden sein. Zwischen 21.15 und 23.10 Uhr strahlte der Sender vier-Reruns aus, die auf 0,92 bis 1,05 Millionen Zuschauer kamen. Bei den Umworbenen verbuchte man Marktanteile zwischen 9,4 und 13,3 Prozent Marktanteil.