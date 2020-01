«Trucker Babes» punkten erst nachts so richtig

Quotennews

Kabel Eins holte am Sonntagabend um 20.15 Uhr absolut solide Ergebnisse. Das galt nicht ganz für VOX – obwohl die «Promi Shopping Queen auf hoher See» auf ähnlichem Niveau unterwegs war.

Leicht unterdurchschnittliche Werte fährt inzwischen die Kabel-Eins-Dokusendungein. Am Sonntagabend reichte es bei der Ausstrahlung einer neuen Folge nur noch für genau viereinhalb Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Das war somit das niedrigste Ergebnis in diesem Jahr – die bisherigen Januar-Folgen der Doku kamen auf 7,7, 5,4 und 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. An diesem Sonntag nun holte die Produktion um 20.15 Uhr im Schnitt 922.000 Zuschauer vor die Bildschirme, das waren deutlich weniger als zuletzt. Es ist die erste Episode in diesem Jahr, die die Millionen-Marke verfehlte. Vor Wochenfrist holten die «Trucker Babes» beispielsweise noch 1,29 Millionen Seher.Ein Quotenerfolg wurde dann erst die Wiederholung in der Nacht; ab 0.20 Uhr punktete das Format mit 7,2 Prozent. Für Kabel Eins ist das aber eher nebensächlich, da die Reichweiten nachts natürlich geringer sind. Noch rund 260.000 Menschen sahen bis kurz nach zwei Uhr im Schnitt zu. Übrigens: Auch die Ausstrahlungen im Mittags-Programm liefen nicht wirklich berauschend: Schon um 11.10 und 13.05 Uhr starteten zwei Folgen der Doku-Reihe; mit 2,0 und 2,8 Prozent bei den Umworbenen rissen aber auch diese keine Bäume aus.Zurück zur Primetime, wo «Trucker Babes» unter anderem gegen VOX‘ «Promi Shopping Queen auf hoher See» antrat. Die Sendung hatte quasi Überlänge; war erst um 23.35 Uhr aus. Daher entsprachen niedrigere Reichweiten einer identischen Quote. Die Styling-Sendung gelangte im Schnitt auf 0,74 Millionen Seher ab drei Jahren. Bei den klassisch Umworbenen entsprach dies ebenfalls einem Wert von 4,5 Prozent. Ende Januar 2019 lief die erste Ausgabe auf hoher See, damals kam das Format auf 5,1 Prozent bei den Werberelevanten; 0,93 Millionen sahen zu. Die Tendenz zeigt demnach nach unten.