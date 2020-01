Jetzt bestätigt: RTLZWEI setzt Schul-Daily-Soap «Krass Schule» im Februar fort

VORAB TV-News

Somit folgt die inzwischen vierte Runde der Produktion. Staffel drei endete bekanntlich mit einem echten Knall.

Es war ein großer Knall, mit dem sich die jüngste Daily-Soap von RTLZWEI im Frühwinter 2019 vom Publikum verabschiedete. Die Schule stürzte ein ein, die Lehrer und Schüler waren geschockt und versuchten sich in Sicherheit zu bringen. Lehrerin Sara verabschiedete sich zudem und ließ ihren Ex-Freund Max unverrichteter Dinge zurück. In der vierten Staffel ziehen alle in die neue Schule in Köln-Ossendorf und das Schuljahr startet erneut mit Turbulenzen, Gefühlschaos und handfesten Auseinandersetzungen…RTLZWEI will die frischen Folgen ab dem 17. Februar 2020 auf dem bekannten Sendeplatz werktags um 17.10 Uhr ausstrahlen. Bis dahin laufen in der 17-Uhr-Stunde noch die täglichen «Hartz und herzlich»-Folgen. Welche Geschichten verspricht der Münchner Privatsender für die Schul-Daily? Ein Problemschüler hält die Lehrer auf Trapp: Wegen eines unerlaubten Übergriffs droht ihm ein Verweis. Doch was steckt wirklich hinter seinen Taten? Werden die Lehrer ihm helfen können? Zwischen Thea und Max brodelt währenddessen ein großer Streit: Was ist der Auslöser und werden sich die Wogen wieder glätten? Währenddessen steht auch Lukas zwischen Carmen und Jacqueline, die nach wie vor mit allen Mitteln um seine Liebe und Anerkennung kämpfen.Wie viele Episoden die neue Staffel umfasst, hat RTLZWEI derweil noch nicht gesagt. Wie üblich stehen die Folgen nach der linearen Ausstrahlung auch zeitlich flexibel bei TV Now zum Abruf bereit. Hinter den Kulissen von «Krass Schule» hat sich wenig geändert. Die die Produktion der einstündigen Serie sind weiterhin die Firmen Redseven Entertainment und La Paloma zuständig.Die Herbst-Staffel 2019 erreichte bei RTLZWEI übrigens einen Zielgruppen-Marktanteil von 5,6 Prozent – somit rangierte die Produktion oberhalb der Sendernorm. Gegenüber der Frühjahrsstaffel 2019 legten die Folgen um rund sieben Zehntel zu.