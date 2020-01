«Roast Battle»: Comedy Central nennt Starttermin für Runde zwei

TV-News

Die vergangenes Jahr gestartete Comedyshow, in der sich mit gewitzt-fiesen Worten bekriegt wird, erweitert in der neuen Staffel ihr Teilnehmerfeld.

Im April 2019 startete Comedy Central miteine neue Eigenproduktion: In der Comedy-Wettkampfshow werden das Konzept von Comedy Roasts, also von feierlichen Schmähreden, und der Gedanke hinter Rap Battles überkreuzt. Das Ergebnis: Zwei Comedystars "roasten" sich auf der Bühne gegenseitig. Dieser Wettkampf der verbalen Schlagabtausche und gepfefferten Punchlines nahm im britischen Fernsehen unter der Moderation von Jimmy Carr seinen Anfang und wird hierzulande demnächst in eine zweite Staffel geschickt.Der Startschuss zur neuen Staffel fällt am 6. März 2020, gezeigt werden die frisch produzierten Episoden in Doppelfolgen, immer am Freitagabend um 23 Uhr. In der Jury sitzen erneut «Standup 3.000»-Moderator Maxi Gstettenbauer, «CC:N»-Anchorman Ingmar Stadelmann sowie die frühere «NightWash»-Moderatorin Tahnee. Kabarettist Abdelkarim, der in Staffel eins ebenfalls mit von der Partie war, legt sein Juryamt nieder.Eine weitere Änderung in Staffel zwei: Fortan batteln und roasten sich nicht bloß erfahrene Talente aus der Comedybranche, sondern auch Stars und Sternchen aus anderen Medienbereichen. Konkrete Namen hat Comedy Central noch nicht verraten, doch der Spartensender deutet auf Ballermann-Interpreten und Realityshow-Teilnehmer an.