Noch ein Sequel: Peacock bestellt «Punky Brewster»-Fortsetzung

US-Fernsehen

Der NBCUniversal-Streaming-Dienst legt eine alte 80er Sitcom neu auf, die noch nie in Deutschland lief.

Die Verantwortlichen von Peacock holen die Sitcom «Punky Brewster» zurück aus der Versenkung. Die Serie, die zwischen 1984 und 1988 bei NBC lief, wurde von NBC Productions, Columbia Pictures Television und zeitweise auch von Coca-Cola produziert. Die Serie wurde von David W. Dunclon kreiert, vor der Kamera standen George Gaynes, Soleil Moon Frye, Susie Garrett, Cherie Johnson und T. K. Carter.In der Sequel-Serie werden Soleil Moon Frye und Cherie Johnson zurückkehren. Punky (Frye) ist nun eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern, die versucht, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, als sie die junge Izzy trifft, die in einem Pflegeheim lebt. Neben Quinn Copeland gehören Lauren Donzis, Oliver De Los Santos und Noah Cottrell zum neuen Ensemble. Steve und Jim Armogida sind die Autoren und Produzenten der Serie, Frye wird zusammen mit David Duclon die Serie produzieren.Der kommende NBCUniversal-Streaming-Dienst, der noch keinen offiziellen Starttermin hat, wird im April erwartet. Peacock , das unter anderem allen Sky-Kunden kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, hat nun die dritte Neuauflage bestellt. Unter anderem setzt man «Mr. Griffin – Kein Bock auf Schule» (Original: «AP Bio») mit der dritten Staffel fort, zudem kommt ein Remake von «California High School» (Original: «Saved by the Bell»). «Punky Brewster» war in Deutschland noch nicht zu sehen.