Wegen HBO Max: Cinemax beendet Serienproduktion

US-Fernsehen

Der Sender verantwortete zuletzt Serie wie «Banshee» oder das gefeierte «The Knick».

Mit dem Start von HBO Max , dem neuen und im Frühjahr beginnenden Streaming-Dienst von WarnerMedia, möchte der Konzern auch Doppelstrukturen abschaffen. Dazu gehört auch, dass ein Anbieter seine Serienproduktion komplett auf Eis legen will. In dieser Woche wurde bestätigt, dass der Fernsehsender Cinemax, quasi der kleine Bruder von HBO, fortan keine eigenen Serien mehr machen wird.Cinemax brachte zuletzt Formate wie «Banshee» oder das durchaus gefeierte «The Knick» hervor. Auch das Action-Drama «Warrior» war ein Cinemax-Original. Vertrieben wurden die Serien im HBO-Deal, in Deutschland also war Sky Atlantic die Heimat der Cinemax-Serien. Sky Atlantic arbeitet weiterhin und bis 2025 mit HBO zusammen; und soll zudem künftig auch vereinzelte HBO Max-Originals abbekommen.Bestätigt wurde auch, dass man die Marke Cinemax nicht innerhalb von HBO Max nutzen möchte – stattdessen soll aus dem weiterhin bestehenden linearen Kanal ein Sender werden, der hauptsächlich Filme zeigt.