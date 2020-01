«Outlander»-Universum könnte bald um Spin-Offs und Sequels erweitert werden

US-Fernsehen

Im Februar wird die fünfte Staffel von «Outlander» in den USA starten. Starz machte nun den Fans Hoffnung auf noch mehr Geschichten aus dem Franchise.

Wiezuerst berichtete, wird Starz die Erfolgsseriefortsetzen. Der US-amerikanische Pay-TV-Sender kündigte bereits an, dass eine sechste Staffel der Sendung kommen wird, obwohl die fünfte erst am 16. Februar starten wird. In einem Trailer hat Starz nun den Zuschauern einen ersten Einblick in die Handlung der kommenden Staffel gewährt.So wird es in dieser hauptsächlich um den Konflikt der damaligen amerikanischen Kolonisten und den britischen Anhängern der Krone gehen, welcher zum Unabhängigkeitskrieg geführt hat. Außerdem teilte Starz mit, dass man solange mit «Outlander» weitermachen möchte, wie die Schauspieler Lust haben. Bisher wurde für jede Staffel als Grundlage einer der Romane von Diana Gabaldon verwendet. Von diesen wurden bisher acht veröffentlicht, doch ein neunter ist bereits in Produktion. Sollten also alle Beteiligten weiter mitmachen, könnte es noch weit mehr als sechs Staffeln der Serie geben.Allerdings wurde auch verkündet, dass weitere Serien innerhalb des Franchise möglich sind. So ist es durchaus möglich, dass man in Zukunft Spin-Offs, Sequels und Handlungserweiterungen sehen wird. Laut Senderchef Jeffrey Hirsch handelt es sich dabei aber erstmal nur um Ideen, welche noch nicht genau besprochen wurden. Trotz alledem befindet man sich weiterhin mit dem Partner Sony in Kontakt und hat die Hoffnung, dass man den Fans in Zukunft noch mehr Geschichten aus dem «Outlander»-Universum erzählen kann.In Deutschland ist übrigens VOX die Heimat der Serie.