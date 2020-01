Die Heimkino-Hits 2019: Queen und ein riesiges Superheldenteam

Vermischtes

Zu den größten Verkaufsschlagern 2019 zählen aber auch «A Star Is Born» und «Der König der Löwen».

Kürzlich wurden die Academy-Award-Nominierungen bekannt gegeben und somit die Liste der Filme aus dem Kinojahr 2019, die die Academy of Motion Picture Arts & Sciences für die stärksten hält. Doch welche Filme haben Filmfans am häufigsten an den DVD- und Blu-ray-Regalen zuschlagen lassen? Die Antwort auf diese Frage liefert GfK Entertainment. Das Marktforschungsinstitut hat nämlich Bilanz gezogen und die Hitliste der fünf meistverkauften DVDs und Blu-rays des Kalenderjahres 2019 bekannt gegeben.Demnach ist die meistverkaufte DVD des Jahres 2019 in Deutschland das Musiker-Biopic, das die Erfolgsgeschichte der Band Queen nacherzählt. Auf den Kassenschlager, der zudem bei den Oscars abräumte, folgt das «Harry Potter»-Prequel. Bronze geht derweil an Bradley Coopers Regiedebütmit ihm und Lady Gaga in den Hauptrollen. Den Rest der Top Five füllen das-Remake (Rang vier) und(Platz fünf) aus.Das epochale Marvel-Crossover schnappt sich derweil die Spitzenposition der Blu-ray-Jahrescharts. Hinter «Avengers || Endgame» findet sich erneut «Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen», gefolgt von «Bohemian Rhapsody». Den vierten Platz sichert sich wiederum der DC-Superheld. Hinter ihm schließtmit Tom Hardy die Top Five ab.