Wie lief es am Montagabend für die Serien bei ProSieben und wie schnitt das Kabel-Eins-Filmdoppel ab?

Tagesmarktanteile der Vollprogramme Ab drei Jahren: 58%

14-49: 63,7%

Das ZDF begeisterte mit8,41 Millionen Menschen für sich, das glich ab 20.15 Uhr großartigen 26,7 Prozent Marktanteil. 0,99 Millionen Jüngere führten zudem zu nicht minder atemberaubenden 11,2 Prozent. Ab 21.45 Uhr holte dassehr gute 16,4 und sehr tolle 8,2 Prozent Marktanteil, ehe2,22 Millionen Fernsehende unterhielt. Die Quoten beliefen sich auf akzeptable 12,4 und 5,5 Prozent. Im Ersten reiztenur 1,84 Millionen Wissbegierige, das entsprach miesen 5,8 Prozent Marktanteil. 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten derweil akzeptable 6,2 Prozent.folgte mit 6,4 und 3,3 Prozent, insgesamt sahen sich 1,90 Millionen Menschen die Talkshow an. Dieerreichten ab 22.15 Uhr mäßige 8,8 Prozent insgesamt und 5,5 Prozent bei den Jüngeren.stürzte danach auf 5,5 und 3,7 Prozent.fesselte 4,53 Millionen Ratefüchse an die Mattscheiben, darunter befanden sich 1,37 Millionen Umworbene. Das mündete in sehr starke 14,8 Prozent bei allen und tolle 16,0 Prozent bei den Jüngeren.folgte mit 4,43 Millionen Fernsehenden ab drei Jahren und 2,07 Millionen Werberelevanten. Sensationelle 24,7 und 38,2 Prozent Marktanteil kamen zusammen. Sat.1 setzte ab 20.15 Uhr auf. Das Nacktexperiment erreichte 1,77 Millionen Neugierige insgesamt und sehr gute 9,5 Prozent bei den Umworbenen.schloss mit mageren 0,96 Millionen Interessenten an sowie mit mäßigen 6,3 Prozent in der Zielgruppe.Bei ProSieben brachte es eine Doppelfolge vonauf 1,45 und 1,46 Millionen Serienfans. Das bedeutete gute 4,6 Prozent insgesamt. Bei den Umworbenen waren sehr gute 11,8 und 11,7 Prozent Marktanteil zustande.folgte mit nur 0,82 und 0,68 Millionen Trickfans. Das führte zu mageren 2,6 und 2,4 Prozent insgesamt. Bei den Umworbenen waren maue 7,8 und 7,1 Prozent drin. Zwei Folgenbeendeten die Primetime dann mit miesen 2,1 und mauen 3,2 Prozent Marktanteil bei allen und 5,4 sowie 7,8 Prozent in der Zielgruppe. Zwei Folgenbrachten VOX 1,29 und 0,66 Millionen Neugierige ein. Bei den Werberelevanten kamen gute 7,3 und magere 4,6 Prozent zusammen.bescherte Kabel Eins 1,09 Millionen Sci-Fi-Fans,schloss mit 0,54 Millionen an. Bei den Werberelevanten kamen sehr gute 6,5 und mäßige 4,5 Prozent zustande. RTLZWEI letztlich erreichte mit0,85 Millionen Interessenten, bevorauf 0,36 Millionen stürzte. Bei den Umworbenen standen sehr gute 6,6 Prozent auf der Uhr sowie magere 3,2 Prozent.