Keine Serie lief länger: Showtime beendet «Shameless»

US-Fernsehen

In den USA steht in Kürze das Finale der zehnten Staffel an. Eine weitere Season der US-Dramaserie über eine chaotische Großfamilie wird noch hergestellt.

Der amerikanische Pay-TV-Sender Showtime hat sich entschieden, seine bekannteste Dramaserie der Gegenwart und die am längsten laufende Produktion der Kanal-Historie demnächst zu beenden. Das Drama, dessen zehnte Staffel in den Staaten in den nächsten Wochen zu Ende geht, wurde für eine elfte und zugleich letzte Staffel verlängert. William H. Macy, Jeremy Allen White, Ethan Cutkosky, Shanola Hampton, Steve Howey, Emma Kenney und Weitere werden der Serie auch in der finalen Runde erhalten bleiben.Gary Levine, Showtime-Chef des Unterhaltungsbereichs, erklärte am Montag: “Die Charaktere von «Shameless» haben den Showtime-Zuschauern mehr Lachen und Tränen und pures Vergnügen gebracht als jede andere Sendung in unserer Geschichte", sagte Levine. "Während wir traurig sind, den Gallaghers Lebewohl zu sagen, könnten wir nicht mehr Vertrauen in die Fähigkeit des Showrunners John Wells, seines Autorenteams und dieser großartigen Besetzung haben, unsere Serie zu ihrem angemessenen «Shameless» Ende zu bringen. In Deutschland ist die Produktion im Pay-TV bei FOX (und auf Abruf unter anderem auf Sky Go) beheimatet. Im Free-TV versuchte sich einige Zeit lang Kabel Eins an der Serie, da die Quoten nie wirklich gut waren, war es eher ein Gastspiel.Wann die elfte Staffel starten wird, ist noch nicht klar - wahrscheinlich aber ist ein Termin im Herbst 2020. Noch unklar ist derweil das Schicksal einer weiteren langlebigen Showtime-Serie:befindet sich aktuell in Staffel sieben. Das Format mit Liev Schreiber könnte nun höhere Chancen haben, fortgesetzt zu werden, denn neben «Shameless» steht in naher Zukunft auch schon der Abschied von «Homeland» an. Eher unwahrscheinlich, dass sich Showtime dann von einem weiteren Zugpferd, nämlich «Ray Donovan», trennt.