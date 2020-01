«Dr. Bobs Australien» gewinnt die Primetime der Privaten

Quotennews

Sat.1 macht am Sonntag eine gute Figur mit dem Primetime-Spielfilm und der Reality-Produktion «The Biggest Loser».

Eine ganz besondere Primetime-Sendung hatte der Fernsehsender RTL am Sonntagabend im Angebot. Wieder einmal bereisten bekannte Sendergeschichter ein fernes Land. Anders als noch beim einst wenig erfolgreichen «Buschi vs. Köppen» (die zweite Folge der Sendung kam nur auf 7,4% in der Zielgruppe) stand beiaber keinerlei Wettbewerbs-Gedanke im Vordergrund. Der aus dem Dschungelcamp bekannte Arzt präsentierte den ehemaligen Campern Thorsten Legat und Evelyn Burdecki schlicht verschiedene Highlights des Kontinents: Von Tiefseetauchen bis hin zu einer Känguru-Aufzucht. Auf Twitter hagelte es direkt am Sonntag viel Lob für die Reisereportage.Die Quoten waren nun nicht absolut herausragend, bewegten sich aber immerhin grob auf Senderschnitt. Bei den klassisch Umworbenen kam die zweistündige Sendung auf 12,8 Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: Der Primetime-Spielfilm «Valerian», den RTL sieben Tage zuvor auf dem Sendeplatz zeigte, landete bei 12,3 Prozent. Somit war die Australien-Doku Zielgruppen-Marktführer. Damals lag die Gesamtreichweite bei 2,59 Millionen, nun wurden im Schnitt 2,70 Millionen Fans verzeichnet. RTL also dürfte mit den Ergebnissen absolut zufrieden sein, eine Fortsetzung und Ausweitung der Formatidee auf andere Regionen lässt sich anhand der Werte aber nicht zwingend ableiten.Sat.1 übrigens erzielte mit seinem 20.15-Uhr-Spielfilmebenfalls einen Erfolg. Bei den wichtigen Umworbenen kam dieser auf 10,1 Prozent Marktanteil. 2,38 Millionen Leute ab drei Jahren schalteten ein. Am Vorabend kam eine weitereauf zweistellige Marktanteile. Gemessen wurden im Schnitt 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, insgesamt sahen ab 17.30 Uhr 1,85 Millionen Menschen die zweieinhalbstündige Abspeckshow.