6 Millionen Dschungel-Zuschauer: «IbeS» startet etwas stärker als 2019

Quotennews

RTL hat am Freitag die 14. Staffel seines Dschungelcamps an den Start gebracht und wurde damit trotz viel Kritik im Vorfeld mit hervorragenden Quoten belohnt.

Viel wurde im Vorfeld darüber diskutiert, ob das Dschungelcamp wegen den verheerenden Buschbränden in Australien dieses Jahr stattfinden sollte – letztendlich entschied sich RTL mit einigen Modifizierungen dafür. Und so hat der Kölner Privatsender mit dem überlangen Staffel-Auftakt vonden eindeutigen Tagessieg geholt:Insgesamt 6,01 Millionen Menschen sahen ab 21.15 Uhr zu, das waren etwas mehr als zu Beginn der Vorjahres-Staffel (5,95 Millionen). 24,3 Prozent Marktanteil zog das bereits am Gesamtmarkt nach sich. Noch besser sah es in der werberelevanten Zielgruppe aus: 3,12 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten hervorragende 40,3 Prozent Marktanteil. Im vorherigen Jahr hat es noch bis zur fünften Ausgabe gedauert, bis die 40-Prozent-Marke übersprungen wurde.hat im Vorfeld 3,98 Millionen Zuschauer unterhalten, der Marktanteil bei den Umworbenen betrug starke 18,1 Prozent – zuletzt lief das Prominenten-Special im November besser beim jungen Publikum mit 18,3 Prozent. Mit durchschnittlich 22,4 Prozent Marktanteil setzte sich RTL ganz klar an die Spitze bei den 14- bis 49-Jährigen, kein anderer Sender hatte einen zweistelligen Tagesmarktanteil vorzuweisen. ProSieben landete mit im Schnitt 9,1 Prozent auf Rang zwei, gefolgt von Sat.1 mit 7,2 Prozent.Auch RTLplus profitiert wieder von den Z-Promis im Dschungel mit seiner: Tolle 5,4 Prozent Marktanteil standen für den Nachklapp gegen 0.25 Uhr zu Buche, 0,17 Millionen Werberelevante sahen zu. Zur Einordnung: Im zurückliegenden Jahr kam der kleine Spartensender auf einen Durchschnittswert von 1,2 Prozent. 0,40 Millionen Menschen haben insgesamt zugesehen, beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil somit bei ebenfalls sehr guten 4,3 Prozent.