«Die Tuning Profis» saufen ab

Quotennews

Auch bei ProSieben Maxx lief es mies: eSports kam am Abend auf verschwindend geringe Zahlen.

Der Donnerstag verlief für Nitro nicht gerade glänzend: Das Auto-Magazineröffnete die Primetime mit einer Doppelfolge. Gerade einmal 0,15 und 0,19 Millionen Fernsehende schauten zu, das glich überschaubaren 0,5 und kaum besseren 0,6 Prozent Marktanteil insgesamt. In der Zielgruppe fesselte die Doppelfolge rund 40.000 Autonarren, damit standen sehr miese 0,4 und 0,5 Prozent Marktanteil auf der Rechnung.Ab 22.05 Uhr fiel auchdurch. 0,18 Millionen Interessenten führten zu sehr mageren 0,8 Prozent Marktanteil bei allen. Zirka 30.000 Umworbene bedeuteten unterdessen 0,5 Prozent Marktanteil. Ab 23 Uhr kam letztlich der Spielfilmauf 0,13 Millionen Filmfans. Das glich 1,0 Prozent Marktanteil bei allen. In der Zielgruppe standen 0,9 Prozent auf dem Kaperbrief.Bei ProSieben Maxx sah es ab 22.15 Uhr auch zappenduster aus: Etwa 30.000 eSports-Fans beschertenverschwindend geringe 0,2 Prozent Marktanteil. Mit gerade einmal 10.000 Werberelevanten waren in der Zielgruppe ebenfalls nur 0,2 Prozent Marktanteil drin.