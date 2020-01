«Die Reimanns» floppen am Nachmittag

Quotennews

Nach «Die Reimanns»-Wiederholungen steigerte sich der RTLZWEI-Nachmittag: «Hartz und herzlich» holte tolle Zahlen.

Die Auswandererfamilie findet mit Wiederholungen ihrer Geschichten nur wenig Anklang bei RTLZWEI:erreichte ab 13.55 Uhr 0,16 Millionen Fernsehende, das entsprach jedoch nur mageren 1,6 Prozent Marktanteil insgesamt. Eine weitere Ausgabe verbesserte sich ab 15 Uhr minimal auf 0,17 Millionen Interessenten, doch aufgrund einer höheren Gesamtfrequentierung sank die Sehbeteiligung um 0,2 Prozentpunkte. Beim umworbenen Publikum erreichte die Doppelfolge am RTLZWEI-Nachmittag etwa 80.000 und rund 50.000 Fernsehende.Das resultierte in maue 3,9 Prozent Marktanteil um 13.55 Uhr und in miese 2,2 Prozent Marktanteil bei der zweiten Ausgabe des Tages. Nach «Die Reimanns» lief es für RTLZWEI schon deutlich besser: Eine Wiederholung vonfesselte ab 16 Uhr 0,48 Millionen Neugierige, darunter befanden sich 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährige.Damit wurden sehr gute 3,3 Prozent Marktanteil bei allen gemessen, bei den Werberelevanten standen sehr starke 8,6 Prozent auf der Uhr. Bei RTL holte parallel dazu0,46 Millionen Interessenten zu sich. Ab 16 Uhr führte dazu zu miesen 3,6 Prozent bei allen. Mit 7,7 Prozent Marktanteil lief es bei den Werberelevanten mager.