Jimmy Kimmel moderiert 20-Jahres-Special von US-«Wer wird Millionär?»

US-Fernsehen

Die Jubiläumsausgabe ist für Frühjahr eingeplant. Der ehemalige Moderator Regis Philbin ist nicht mehr dabei.

kehrt am Mittwoch, den 8. April 2020, zum Unterhaltungssender ABC zurück. Dieses Mal wird allerdings nicht mehr Urgestein Regis Philbin durch die Sendung führen, sondern der erfolgreiche Late-Night-Show-Moderator Jimmy Kimmel. Die 20-Jahre-Jubiläumsausgabe wird mit Prominenten besetzt sein, die für einen guten Zweck spielen.Zugleich kehrt «Who Wants to Be a Millionaire» zurück ins amerikanische Fernsehen, nachdem im vergangenen Jahr die Tagesversion, die allerdings nur noch wenig mit dem Original zu tun hatte, abgesetzt wurde. Beim Special dürfen die Prominente einen Verwandten oder Experten als Hilfe auf den Stuhl mitnehmen. Zudem führt ABC eine Smartphone-App ein, bei der Zuschauer ebenfalls einen hohen Betrag gewinnen können.«Who Wants to Be a Millionaire» ging ursprünglich im Sommer 1999 als Sommer-Special auf Sendung, die Quizshow wurde allerdings schnell ein Hit. ABC schlachtete das Format daraufhin aus und strahlte die Sendung vier Mal pro Woche aus. Die Reichweiten beliefen sich auf über 30 Millionen Zuschauer. Die Quizshow wurde drei Staffeln lang bei ABC ausgestrahlt, kehrte allerdings 2004 und 2009 mit Specials zurück. Die Tagesversion wurde von Meredith Vieira, Cedric the Entertainer, Terrry Crews und Chris Harrison moderiert.