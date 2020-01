Primetime-Check

Wie schlug sich «James Bond 007» im ZDF? Punktete «Deutschland sucht den Superstar» bei RTL?

Eine neue Folge vonergatterte mit 3,05 Millionen Zuschauern ab drei Jahren den fünften Platz in der Primetime. Bei den Umworbenen holte RTL mit 1,44 Millionen jungen Zuschauern starke 17,3 Prozent Marktanteil. Im Anschluss strahlte der Kölner Senderaus, die Doku erreichte 1,54 Millionen Zuseher und 0,66 Millionen Umworbene, der Marktanteil lag bei 13,6 Prozent.Das ZDF sicherte sich mitden ersten Platz. 5,54 Millionen Menschen verfolgten den 135-minütigen Spielfilm, der auf 18,5 Prozent Marktanteil kam. 1,30 Millionen 14- bis 49-Jährige genügten für den zweiten Platz in der Primetime, es sprangen 15,6 Prozent Marktanteil heraus. Mit demsicherte sich der Mainzer Sender 3,54 Millionen Zuschauer, die Marktanteile sanken auf 16,9 Prozent bei allen sowie 13,4 Prozent bei den jungen Zuschauern.undbrachten dem Ersten 4,62 und 4,77 Millionen Zuschauer, die Serien verbuchten 14,6 und 15,2 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern fuhr man 5,7 und 7,1 Prozent Marktanteil ein.und dieerreichten ab 21.45 Uhr noch 2,92 und 2,31 Millionen Zuschauer, die Marktanteile fielen mit 10,5 und 9,8 Prozent unter dem Senderschnitt. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte man 4,5 und 5,4 Prozent Marktanteil.startete in Sat.1 mit 2,34 Millionen Zuschauern in die neue Staffel, die Serie verbuchte mit 0,88 Millionen Umworbenen den dritten Platz in der Hauptsendezeit. Der Marktanteil lag bei 10,2 Prozent.kam im Anschluss auf 2,02 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe sprangen 9,1 Prozent heraus. Mitsorgte man noch für 6,3 Prozent. ProSieben schickteauf Sendung, die Eigenproduktion lockte lediglich 0,88 Millionen Zuschauer an. Mitstanden 0,53 Millionen Zuschauer auf dem Papier, in der Zielgruppe holten die Formate enttäuschende sieben und 5,8 Prozent Marktanteil.Unterdessen sorgte RTLZWEI mitfür 1,06 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 7,3 Prozent, im Anschluss kamauf 6,8 Prozent. VOX startete mit einer zweistündigen-Ausgabe in den Abend, die auf 1,08 Millionen Zuschauer kam. Um 22.15 Uhr folgte eine einstündige Folge, die 0,99 Millionen Zuseher unterhielt. Die zwei Formate ergatterten 6,4 und 9,6 Prozent Marktanteil.Kabel Eins setzte auf, der Spielfilm wurde von 0,68 Millionen Zuschauern verfolgt. Mit der Wiederholung vonkam der Sender noch auf 0,40 Millionen Zuschauer. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern holte man zunächst 4,4, dann 3,4 Prozent Marktanteil.