«Das Boot» gewinnt wieder an Zugkraft

Quotennews

Die am Samstag gesunkene «Das Boot»-Quote bei den Jüngeren wurde am Sonntagabend wieder abgefedert.

Quotenlogbuch des Zweiten Deutschen Fernsehens. Tag drei mit: Aufatmen ist angesagt. Ließ an Tag zwei die Quote bei den 14- bis 49-Jährigen noch rapide nach (Absturz von 10,5 auf 6,6 Prozent), läuft es nun wieder besser. Jetzt stehen tolle 7,4 Prozent Marktanteil auf dem Zähler. Ab 22.15 Uhr wurden 0,48 Millionen Jüngere gemessen. Die Gesamtzahlen sind stabil gegenüber dem Vortag: 2,61 Millionen Fernsehende entsprechen akzeptablen 12,3 Prozent Marktanteil. Die Sehbeteiligung am Samstag belief sich auf 12,2 Prozent.Die Primetime begann unter verkehrten Vorzeichen – es lief insgesamt sehr gut, bei den Jüngeren hingegen mäßig.wurde gezeigt. 5,36 Millionen Menschen ließen sich davon anlocken, das mündete in 15,4 Prozent. Bei den Jüngeren reichten 0,52 Millionen für mäßige 4,9 Prozent.Drüben bei VOX sah es richtig mager aus:lief um 20.15 Uhr aus dem Hafen. Angetrieben von 0,94 Millionen Interessenten schmierte man mit mageren 3,1 Prozent Marktanteil bei allen ab. 0,44 Millionen Werberelevante erwiesen sich nicht als bessere Zielgruppenreichweite. Dieser Wert resultierte in ebenfalls magere 4,8 Prozent Marktanteil. Logbuch des Zweiten Deutschen Fernsehens, Tag drei mit «Das Boot», Eintrag Ende.