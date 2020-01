Top oder Flop? So lief Schweigers «Tatort»-Comeback ...

Quotennews

Nach längerer Pause gab es am Sonntagabend wieder einen neuen Schweiger-«Tatort» zu sehen. Das TV-Publikum war durchaus interessiert, aber ...

Der erste Sonntags-2020 wurde aus sogleich mehreren Gründen mit großer Spannung erwartet: Einerseits aus inhaltlichen Gründen, weil «Tatort: Tschill Out» eine Neuausrichtung der Hamburger «Tatort»-Reihe darstellt. Der von Til Schweiger gespielte Kommissar Tschiller und sein Kollege Kommissar Gümer (Fahri Yardım) erlebten bislang extrem actionreiche, explosive Abenteuer. Dieser Neunzigminüter dagegen drosselt den Gewaltanteil sowie das Tempo, um einen kühleren, ruhigeren Fall zu präsentieren. Darüber hinaus stellte sich aber auch die Frage: Wie werden die Quoten dieser «Tatort»-Ausgabe ausfallen? Immerhin liegt die letzte TV-Mission von Tschiller und Gümer bereits vier Jahre zurück, und der danach gezeigte Kino-Einsatz «Tschiller: Off Duty» war sowohl in den Lichtspielhäusern ein Misserfolg als auch bei seiner Fernsehpremiere.Nun, je nach Perspektive sind die Zahlen des Tschiller-Comebacks entweder eine Bestätigung des zuvor beobachteten Abwärtstrend oder aber dezent beruhigend, weil die horizontal erzählte Krimireihe trotz langer Pause nur wenige Fernsehende verlor: Gemessen wurden nämlich 7,56 Millionen Interessenten, darunter befanden sich 2,16 Millionen 14- bis 49-Jährige. Das entsprach stattlichen (aber weit hinter Schweigers «Tatort»-Anfängen) liegenden 21,7 Prozent insgesamt und 20,5 Prozent bei den Jüngeren. Allem potentiellen Spielraum für Gemecker zum Trotz: Bei Jung und Alt wartete auf den «Tatort» der Tagessieg.Zur Einordnung: «Fegefeuer», der letzte für's TV gedrehte Tschiller-Einsatz vor der Ruhephase des Schweiger-Kommissars, kam am 3. Januar 2016 auf 7,69 Millionen Krimifans, darunter befanden sich 3,13 Millionen Jüngere. Das reichte für 19,9 Prozent Marktanteil bei allen und für 20,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die TV-Premiere von «Tschiller: Off Duty» folgte am 8. Juli 2018 (ein in Schweigers Augen ungebührlicher Sendetermin) wiederum mit 5,34 Millionen Interessenten ab drei Jahren. Alles in allem standen 18,6 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Mit 1,85 Millionen Jüngeren kamen für «Tschiller: Off Duty» darüber hinaus 19,2 Prozent Marktanteil zustande. Schweigers «Tatort»-Debüt ballerte sich 2013 hingegen noch zu sensationellen 12,57 Millionen Menschen insgesamt und zu 5,21 Millionen jüngeren Krimifans.