Ich bin ein lebendes Tier  Lasst mich da raus!

TV-News

Das RTL-Dschungelcamp macht 2020 einige Neuerungen durch: Nicht nur, dass erstmals ein Politiker bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» mitmacht – es gibt erstmals auch keine lebenden Tiere auf der Speisekarte.

Es gibt große, und es gibt kleine Neuerungen beim RTL-Dschungelcamp 2020. So wurden die teilnehmenden Promis auf eine neue Art und Weise verkündet , und unter ihnen befindet sich mit Ex-Bundesverkehrsminister Günther Krause erstmals ein früherer Politiker. Und wo ein Verkehrsminister ist, ist normalerweise das Thema Nachhaltigkeit eher zweitrangig,geht da aber einen anderen Weg: Wie Sonja Zietlow schon in der «RTL-Neujahrsansprache» verriet, will die Unterhaltungsshow ökologischer als bislang denken. „Promi-Recycling, Keine Plastiktüten, kein Einweg und nur regionale Produkte", sagte Sonja Zietlow.Wie RTL zudem bekannt machte, wird der Speiseplan im Dschungel anders aussehen als bisher: Erstmals wird es keine lebenden Tiere zu essen geben. Die Redaktion wird sich also neue Mutproben ausdenken müssen, war das Verspeisen von Maden und ähnlichem Getier doch bislang so etwas wie ein Dschungel-Klassiker. Auch das klassische Lagerfeuer wird aufgrund der australischen Waldbrände abgeschafft. Stattdessen gibt es gasbetriebenes Feuer im Camp.Der Startschuss zur mittlerweile 14. Staffel des RTL-Dschungelcamps fällt am 10. Januar. Mit von der Partie sind unter anderem Schauspielerin Sonja Kirchberger, «DSDS»-Teilnehmer Prince Damien, Boxer Sven OIttke und Schauspieler Raul Richter. «SchleFaZ»-Mann Peter Rütten wird sich ab Staffelstart sicher grämen, ist er doch ein prominenter Gegner des Formats