ProSieben landet mit «Herr der Ringe» in der Zweistelligkeit

Quotennews

Gute Quoten standen für ProSieben dank dem Fantasy-Epos «Herr der Ringe» zu Buche. Auch «King Arthur» überzeugte anschließend nochmal.

Obwohl die letzte Ausstrahlung im Free-TV erst Anfang Juli erfolgt ist: Mithat ProSieben am Freitag zufriedenstellende Quoten eingefahren. Ordentliche 10,1 Prozent Marktanteil standen für den XXL-Blockbuster von Regisseur Peter Jackson zu Buche, 0,75 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein. Bei Sat.1 lag die Quote für den Fantasyfilm zuletzt bei 8,6 Prozent.1,50 Millionen Menschen ab drei Jahren unterhielt ProSieben zur besten Sendezeit, daraus resultierten ebenfalls gute 5,9 Prozent Marktanteil.Bei «King Arthur: Legend of the Sword» ► zog der Zielgruppen-Marktanteil nach Mitternacht dann auf 12,3 Prozent an, gleichzeitig ging aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit aber die Gesamtreichweite drastisch auf 0,47 Millionen zurück. Bereits am 2. Weihnachtsfeiertag war der Streifen zu sehen, da um 20.15 Uhr mit rund zweieinhalb Millionen Zusehern und 10,9 Prozent Marktanteil.