Lanz-Jahresrückblick «Menschen» laufen vor allem die jungen Zuschauer weg

Quotennews

Die mehrstündige Sendung musste sich in der Late-Prime aber auch mit Dieter Nuhr duellieren.

Quoten-Quickie «Nuhr»-Jahresrückblicke 2015: 2,54 Mio. (14,1%)

2016*: 3,80 Mio. (14,2%)

2017*: 3,70 Mio. (14,3%)

2018: 2,72 Mio. (14,8%)

2019: 2,40 Mio. (13,4%) Zuschauer ab drei / *Ausstrahlung schon um 22 Uhr

Das Zweite Deutsche Fernsehen zeigt seinen Jahresrückblickseit 2016 schon nicht mehr zur klassischen Primetime, sondern erst ab 22.15 Uhr. Auch in diesem Jahr blickte Moderator Markus Lanz also erst am späteren Abend auf die zurückliegenden Monate – um 0.30 Uhr endete die Sendung. 2,15 Millionen Menschen sahen die Produktion, was zugleich die niedrigste Reichweite des Formats auf diesem Sendeplatz war und ein Verlust von rund 0,16 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Schaffte es «Menschen 2018» noch auf 13,6 Prozent Marktanteil, ging es fürnun auf 12,7 Prozent bergab. Somit lag die Sendung nur noch auf Höhe des Senderschnitts. Bitter sind vor allem die Zahlen bei den 14- bis 49-Jährigen.Die 135 Minuten lange Sendung holte am Donnerstag 6,6 Prozent Marktanteil bei den Jungen – anders gesagt: Rund 320.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren schauten zu. 2015, als das Format noch um 20.15 Uhr startete, waren es noch 940.000 – also fast drei Mal so viele. 2016 dann kam «Menschen» immerhin noch auf rund 680.000 – also mehr als doppelt so viele wie diesmal.Auch Das Erste hatte übrigens einen Jahresrückblick im Angebot:holte ab 22.45 Uhr im Schnitt 2,40 Millionen Zuschauer. Gegenüber «Nuhr 2018» war dies ein Verlust von 0,32 Millionen Fans. Die Quote sank von 14,8 auf 13,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte die satirische Sendung diesmal 7,9 Prozent, im Vorjahr waren es noch 10,2 Prozent. Gewinner der Jahresrückblicke ist dann in diesem Jahr wohl Günther Jauch, dessenschon vor eineinhalb Wochen lief und gegenüber dem Vorjahr zulegte: 3,95 Millionen Leute schauten zu; 400.000 mehr als im Dezember 2018. Bei den Jungen verbesserte sich die Quote um fast drei Prozentpunkte auf sehr starke 19,4 Prozent.