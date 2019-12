«Vampire Chronicles» wechselt von Hulu zu Warner Bros.

US-Fernsehen

An diesem Deal ist die Autorin der Buchvorlage, Anne Rice, maßgeblich beteiligt.

Die geplante Serie, die auf den Büchern „Chronik der Vampire“ von Anne Rice basiert, wird nicht mehr von Hulu entwickelt. Wie das Branchenblatt „Variety“ berichtete, kauften Rice und ihr Team ihr geistiges Eigentum zurück. Einem Insider zufolge hält man sowohl die Rechte an „Chronik der Vampire“ als auch an „Die Mayfair-Hexen“ („Mayfair Witches“), diese Reihe kommt ebenfalls von Rice. Der Verkaufspreis soll zwischen 30 und 40 Millionen US-Dollar liegen.Warner Bros. zahlt weitere 2,5 Millionen US-Dollar an der Übernahme der Rechte. Als Gegenleistung für die enorme Vorabzahlung wird der neue Eigentümer die Rechte auf Dauer und nicht als Option halten. Das Studio Warner Bros. hat große Erfahrungen mit Vampir-Serien, die man unter anderem für The CW produzierte.Bereits im Jahr 2016 verriet die Autorin Rice, dass «The Vampire Chronicles» dass sie die Filmrechte an ihrer Vampir-Reihe, die zuvor bei Universal und Imagine Entertainment landeten, zurückerhalten hat. Rice wollte sich auf ein TV-Franchise konzentrieren statt nur auf einen Film. „Eine Fernsehserie von höchster Qualität ist nun mein Traum für Lestat, Louis, Armand, Marius und der ganzen Sippe“, schrieb sie damals auf Facebook.