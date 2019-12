Nitro räumt mit «Robin Hood» ab, Sky punktet mit Spitzenspiel der Bundesliga

Quotennews

Der TV-Film rund um den Rächer der Enterbten landete bei mehr als dem Doppelten des üblichen Nitro-Schnitts.

Großer Film-Erfolg für den kleinen Sender Nitro: Im Rahmen seiner Sendereihe „Nitrowood“ zeigte Nitro am Dienstagabend zur besten Ausstrahlungszeit den Filmklassiker «Robin Hood» ► und kam damit auf starke 4,1 Prozent Marktanteil. Somit zog der kleine Sender etwa am diesmal quotenschwachen VOX und dessen Familienshow «herrlich ehrlich» (3,4 und 3,7%) vorbei. Während die Show mit der stärkeren zweiten Folge auf rund 720.000 Zuschauer kam, holte der Nitro-Spielfilm im Schnitt 904.000 Fans ab drei Jahren vor die Bildschirme.Sehr gefragt war am Dienstagabend übrigens auch Live-Sport. Sky Sport Bundesliga zeigte ab 20.30 Uhr das Topspiel zwischen Dortmund und Leipzig, das nach einem spannenden Verlauf mit einem 3:3-Remis endete. Obendrein gab es zwei weitere Matches entweder einzeln oder als Konferenz-Schaltung zu sehen. Die Sky-Übertragung kam dabei auf 1,36 Millionen Seher.Im Gesamtmarkt punktete der Bezahlkanal somit mit grandiosen 4,6 Prozent, bei den Jungen gelangte man gar auf 7,6 Prozent Marktanteil und spielte somit selbst in der ersten TV-Liga mit. Rund 0,68 Millionen Fußballfans waren zwischen 14 und 49 Jahre alt.