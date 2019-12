Netflix trennt sich von «Daybreak»

US-Fernsehen

Das junge Drama wurde nach einer Staffel abgesetzt, wie der Co-Erfinder Aaron Coleite via Twitter mitteilte.

Die Seriewurde von Netflix nach einer Staffel beendet. Die schwarze Comedy-Abenteuerserie mit Colin Ford, Alyvia Alyn Lind, Sophie Simnett, Austin Crute, Cody Kearsley, Jeanté Godlock, Gregory Kasyan, Krysta Rodriguez und Matthew Broderick handelte von einer Gruppe High School-Schüler, die im postapokalyptischen Glendale, Kalifornien, ums Überleben kämpfen. Brad Peyton und Aaron Coleite entwickelten die Serie. Neben Jeff Fierson waren auch Michael J. Malone und Bruce Dunn an der Entwicklung beteiligt.«Daybreak» basiert auf der gleichnamigen Comic-Reihe von Brian Ralph und wurde am 24. Oktober 2019 von Netflix veröffentlicht. „Alles wirkt bei «Daybreak» so sehr bemüht. Bemüht lustig und bemüht modern. Dazu zählt das Erscheinungsbild von «Daybreak», das mit über Pfeile eingeflogenen Texteinblendungen daherkommt. Das alles kann eine durch und durch mittelmäßige Serie nur nicht retten, die rund 45 Minuten gehen dadurch auch nicht schneller rum“, urteilte Daniel Sallhoff für Quotenmeter.de.„Vom teils platten Teenager-Humor wollen wir erst gar nicht anfangen. Aber so ist das eben wohl, wenn nur die Jungspunde eine Netflix-Apokalypse überleben“, so der Autor.