Die Realität hat die Fiktion längst eingeholt  Serkan Kaya über digitale Gewalt

Interview

Im ZDF-Thriller «Eine bessere Welt» gerät das Leben eines Paares nach einem medialen Shitstorm aus den Fugen. Serkan Kaya spielt Deniz, der zwischen Loyalität, Zweifel und wachsender Ohnmacht steht, während sich digitale Hetze zunehmend in reale Bedrohung verwandelt. Im Interview spricht er über die erschreckende Nähe zur Wirklichkeit, toxische Dynamiken im Netz  und die Verantwortung einer Gesellschaft im Umgang mit digitaler Gewalt.

Als ich das Drehbuch das erste Mal las, war ich so naiv, dass ich erst einmal nur total begeistert war. Von den Figuren, von der Geschichte und vor allem von den Thriller Elementen des Buches. Erst mit der Recherche wurde mir klar, wie viele Menschen in meinem Umkreis mit dieser Dynamik schon konfrontiert wurden. Ich meine, die Realität hat in diesem Thema längst die Fiktion eingeholt. Will sagen: es ist womöglich noch schlimmer.Ich kann mir vorstellen, dass es Angehörigen von Betroffenen ähnlich ergeht, wie Deniz in unserem Film. Die Bedrohung kommt aus der Anonymität und ist nicht greifbar. Vor wem soll Deniz seine Partnerin nun schützen? Durch den Wegfall des eindeutigen kommt es auch bei ihm zu einem Verlust des kontrollierbaren. Er entscheidet sich nicht zur radikalen Empathie, sondern beginnt an Elenas Realität zu zweifeln. Das ist das toxische. Es vergiftet leider auch seine Loyalität.Greifbar wurde es, als ich verstanden habe, dass für betroffene virtuelle Aggression eine reale Gefahr ist. Gewalt oder Todesdrohungen sind reale Gefahren. Verharmlosen hilft da niemanden.Es ist ein fantastischer Kontrast, wie ich finde. Filmisch/ dramaturgisch ist es ein tolles Mittel. Jegliche Nuance, Sinnlichkeit oder gar nachträgliche Korrektur, die du beim Kochen hast, ist im digitalen Raum nicht existent. Das macht es für meine Figur natürlich noch befremdlicher.Während es für Elena ums pure Überleben geht, ist Deniz konzentriert auf seine Familie und seine Ehekrise mit ihr. Durch meinen Zweifel an ihrer Wahrnehmung, kann sich der zuschauende auch die Frage stellen, was ist wahr und was nicht. Das ist, wie ich finde, sehr aus dem Leben gegriffen. Jeder pocht auf seine Wahrheit. Das hat ehrlicherweise eher Spaß gemacht zu spielen.Es hat mir zumindest gezeigt, was toxisch auch bedeuten kann. Deniz führt eine gleichberechtigte Beziehung mit einer starken, selbstbewussten Frau. Doch die Ereignisse vergiften die Beziehung mit Elena und vergiften auch seinen Umgang mit Menschen so sehr, dass er plötzlich selbst zum Aggressor wird. Das hätte Deniz nie für möglich gehalten.Ich möchte niemanden vorsagen, was er oder sie in diesem Film hauptsächlich zu sehen hat. Zuallererst ist es als Genre meiner Meinung nach ein Thriller. Ein verdammt guter Thriller. Alles andere kommt danach.Ich habe drei Söhne. Wenn wir denen keine klaren Grenzen aufzeigen, ihnen nicht erklären was die Spielregeln sind, garantierte ich ihnen, rasten die aus. Genauso ist es mit einer gesamten Gesellschaft. Meinungsfreiheit ist ein hohes und zu verteidigendes Gut. Aber wir müssen klare Spielregeln festlegen. Und die gibt es meiner Meinung nach im virtuellen Raum noch nicht.Das finde ich super. Wir unterziehen uns einem Faktencheck. Das ist doch fantastisch. So etwas ähnliches hatten wir auch bei «Der König von Köln». Ich finde es enorm bereichernd.Für unsere Töchter und Söhne ist es enorm wichtig, dass wir alle verstehen: Gewalt ist Gewalt! Die Psyche macht keinen unterschied zwischen digitaler Gewalt oder analoger Gewalt. Dieses Zitat stammt von Peri Baumeister. Ich bin überzeugt davon, dass sie recht hat. Es liegt nun mal leider an uns. Der Generation, welche mit Schnurtelefonen groß geworden ist. Wir müssen unseren digital nativ Kindern begreiflich machen, vor allem den Jungs, was Meinungsfreiheit bedeutet.