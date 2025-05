Vierte «Yellowjackets»-Staffel in Planung

US-Fernsehen

Nachdem dem Ende der dritten Runde hat Paramount+ with Showtime ein neue Staffel geordert.

„«Yellowjackets» ist zu einem kulturellen Phänomen geworden. Nachdem die dritte Staffel alle bisherigen Rekorde gebrochen hat, freuen wir uns sehr, die Verlängerung um eine vierte Staffel auf Paramount+ bekannt zu geben“, so Chris McCarthy, Co-CEO von Paramount Global und Präsident von Showtime/MTV Entertainment Studios. „Ashley und Bart haben meisterhaft ein einzigartiges, genreübergreifendes Phänomen geschaffen: eine perfekte Mischung aus Psychothriller, Überlebensdrama und Coming-of-Age-Geschichte, die das Publikum weltweit in ihren Bann zieht und von unseren außergewöhnlich talentierten und beliebten Darstellern zum Leben erweckt wird.“ Die Verlängerung erfolgte erst einen Monat nach dem Ende der dritten Runde.wurde von Ashley Lyle und Bart Nickerson kreiert und erzählt die Geschichte eines Teams von hochtalentierten Highschool-Fußballerinnen, die als (un)glückliche Überlebende eines Flugzeugabsturzes tief in der abgelegenen Wildnis des Nordens stranden. Die Serie ist zu gleichen Teilen Überlebens-Epos, Psychothriller und Coming-of-Age-Drama und erzählt den Niedergang einer komplizierten, aber erfolgreichen Mannschaft zu wilden Clans und verfolgt gleichzeitig das Leben, das sie fast 25 Jahre später wieder zusammenzuflicken versuchen. Sie beweist, dass die Vergangenheit nie wirklich Vergangenheit ist und dass das, was in der Wildnis begann, noch lange nicht vorbei ist.In der dritten Staffel spielen die Emmy-Nominierte und Critics Choice Award-Gewinnerin Melanie Lynskey, die Emmy-Nominierte Christina Ricci, Tawny Cypress, die Emmy-Nominierte Lauren Ambrose, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Steven Krueger, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins und Simone Kessell sowie Elijah Wood in einer wiederkehrenden Rolle. Die zweifache Oscar-Preisträgerin Hilary Swank ist in dieser Staffel neben Joel McHale und Ashley Sutton als Gaststar zu sehen.