«The Steve Wilkos Show» bekommt eine 19. Staffel

US-Fernsehen

Der ehemalige Polizist Steve Wilkos wird auch weiterhin durch seine Show führen.

NBCUniversal Syndication Studios hat die Verlängerung vonum eine 19. Staffel in nationaler Syndication bestätigt. Die Ankündigung erfolgte heute durch Tracie Wilson, Executive Vice President von NBCUniversal Syndication Studios & E! News. Darüber hinaus stellt das Studio auch «Access Hollywood», «Access Daily», «Karamo», «The Kelly Clarkson Show» und «American Ninja Warrior» her.Die langjährige Talkshow, moderiert von Steve Wilkos – einem ehemaligen Polizisten aus Chicago und US-Marine, der für seinen geradlinigen Stil bekannt ist – behandelt eine Vielzahl von Themen, darunter Beziehungsprobleme, Familiendynamik, soziale Themen und Kriminalfälle. „Steve Wilkos hat sich in den letzten 18 Staffeln einen Ruf als einer der vertrauenswürdigsten Talkshow-Moderatoren im Tagesfernsehen aufgebaut„, so Wilson. „Steves Authentizität und sein aufrichtiges Engagement, für seine Gäste die Wahrheit herauszufinden, sind der Motor für den Erfolg der Show. Wir freuen uns auf eine weitere Staffel mit herausragenden Folgen von Steve und seinem unglaublich talentierten Team, die alle ‘The Steve Wilkos Show“ zu einem festen Bestandteil des Tagesfernsehens gemacht haben.“«The Steve Wilkos Show» läuft bereits in ihrer 18. Staffel im nationalen Fernsehen und ist mit durchschnittlich 664.000 Zuschauern die zweitlängste syndizierte Tages-Talkshow in Produktion. Die Serie überzeugt ihre lokalen Senderpartner, indem sie ihre Führungsposition bei Frauen zwischen 25 und 54 Jahren (+35 %) und Erwachsenen zwischen 25 und 54 Jahren (+30 %) ausbaut und das größte Wachstum gegenüber allen anderen erstmals ausgestrahlten Syndikatsformaten erzielt.„Ich liebe es, die Show zu moderieren, und bin dankbar für die Möglichkeit, weiterhin das Leben unserer Gäste positiv zu beeinflussen“, sagte Wilkos. “Ich möchte mich bei unseren treuen Zuschauern bedanken, die jeden Tag einschalten und mit uns in den sozialen Medien interagieren. Es ist Ihre unerschütterliche Unterstützung, die eine 19. Staffel möglich macht.“„Wir freuen uns sehr, unserem Publikum in der 19. Staffel noch mehr fesselnde Geschichten und unvergessliche Momente bieten zu können“, sagte die ausführende Produzentin Rachelle Wilkos. “Ich bin unglaublich stolz auf Steve und unser außergewöhnlich fleißiges, engagiertes Produktionsteam und unsere Crew, die diesen bemerkenswerten Meilenstein erreicht haben.“«The Steve Wilkos Show» wird derzeit in 87 Prozent des Landes ausgestrahlt und von führenden Sendergruppen wie Nexstar, Sinclair, Hearst, Scripps, Weigel, Tegna, CW Plus, Sunbeam, Bahakel und Cox übertragen. «The Steve Wilkos Show» wird von Rachelle Wilkos produziert und von Selina Santos co-produziert. Die Show wird von NBCUniversal Syndication Studios vertrieben und von Stamford Studios Production produziert.