Sundance zieht nach Boulder

Kino-News

Ab 2027 wird das bekannte Filmfestival die Stadt Park City in der Nähe von Salt Lake City verlassen.

Nach einem sorgfältigen und gründlichen Prozess zur Ermittlung des zukünftigen Austragungsortes des Sundance Film Festivals gibt der Vorstand des gemeinnützigen Sundance Institute stolz bekannt, dass Boulder, Colorado, ab 2027 die Heimat des Festivals sein wird. Zwischen Park City und der neuen Ausrichterstätte liegen über 500 Kilometer.„Diese Entscheidung wurde durch eine detaillierte Bewertung der Schlüsselkomponenten getroffen, die für die Gestaltung unseres Festivals unerlässlich sind. Im Laufe des Prozesses wurde deutlich, dass Boulder der ideale Ort ist, um die Zukunft unseres Festivals zu gestalten, und damit einen wichtigen strategischen Schritt in seiner natürlichen Entwicklung markiert“, sagte Ebs Burnough, Vorstandsvorsitzender des Sundance Institute. „Wir schätzen die Finalistenstädte und ihre Gemeinden – darunter Boulder, Colorado, Cincinnati, Ohio, und Salt Lake City, Utah – sehr, die überwältigend starke Vorschläge eingereicht und ihre Zeit, Leidenschaft und ihr Engagement in jeden Schritt des Weges gesteckt haben. Wir haben großen Respekt und Dankbarkeit für diese Gemeinden für ihre harte Arbeit und Partnerschaft im vergangenen Jahr. Darüber hinaus schätzen wir die unerschütterliche Unterstützung unserer Mitarbeiter und unseres Vorstands aufrichtig, während wir uns gemeinsam auf diese Erkundung begeben haben.“„Das Sundance Film Festival ist ein Katalysator für Innovation, kreativen Ausdruck und die Entdeckung bahnbrechender unabhängiger Filme, die die Zukunft des Geschichtenerzählens inspirieren und prägen. Dieser Prozess bot die Gelegenheit, sich vorzustellen, wie wir das Festival gestalten und dabei unserem Programm und unserer Mission treu bleiben. Wir danken den Mitarbeitern, Künstlern, Partnern, Freiwilligen und dem Publikum, die diese Mission unterstützt haben und weiterhin unterstützen“, sagte Amanda Kelso, amtierende CEO des Sundance Institute. „Boulder ist eine Kunst-, Technologie-, Berg- und Universitätsstadt. Es ist ein Ort, an dem das Festival aufgebaut und gedeihen kann. Dies ist der Beginn einer mutigen, neuen Reise, bei der wir alle einladen, Teil unserer Gemeinschaft zu sein und sich unterhalten und inspirieren zu lassen. Wir können uns keinen besseren Ort als Boulder vorstellen.“Gemeinsam mit dem Gastgeberkomitee von Boulder plant das Institut, das Herz des Festivals in der Innenstadt von Boulder zu errichten, wobei eine Vielzahl von Theatern und Veranstaltungsorten genutzt werden sollen und auch Bereiche rund um die Pearl Street Mall, eine Fußgängerzone, einbezogen werden sollen. In der Nähe gelegene Bereiche werden unserer Gemeinschaft spezielle Orte zum Zusammenkommen bieten, darunter ausgewählte Plätze auf dem Campus der University of Colorado (CU) Boulder. Die majestätischen Rocky Mountains werden den Horizont für die Festivalbesucher bilden. Das Festival wird mit dem Gastgeberkomitee zusammenarbeiten, um die Infrastruktur und die Unterkunftsmöglichkeiten zu verbessern und sicherzustellen, dass die Teilnehmer sich versammeln und das unabhängige Geschichtenerzählen auf erschwingliche und nachhaltige Weise feiern können – ein entscheidender Faktor, damit unabhängige Filme glänzen können und der Zugang für unsere Gemeinschaft erhalten bleibt.„Ich habe das Sundance Institute mit dem Ziel gegründet, unabhängige Künstler zu entdecken und zu fördern, wobei das Sundance Film Festival als Plattform für Geschichten dient, um das Publikum zu erweitern und die Landschaft zu vergrößern“, sagte Robert Redford, Präsident und Gründer des Sundance Institute. “Diese Mission ist heute wichtiger denn je und wird auch weiterhin unser Kernprinzip sein. Ich kann meine aufrichtige Dankbarkeit für Park City, den Bundesstaat Utah und all jene in der Gemeinschaft von Utah, die beim Aufbau der Organisation geholfen haben, nicht in Worte fassen. Was wir geschaffen haben, ist bemerkenswert besonders und prägend. Da Veränderungen unvermeidlich sind, müssen wir uns immer weiterentwickeln und wachsen, was für unser Überleben von entscheidender Bedeutung war. Dieser Schritt wird sicherstellen, dass das Festival weiterhin Risiken eingeht, innovative Geschichtenerzähler unterstützt, die Unabhängigkeit fördert und das Publikum unterhält und aufklärt. Ich bin der Gemeinde von Boulder für ihre Unterstützung dankbar und freue mich darauf zu sehen, was die Zukunft für das Festival dort bereithält.“„Der Umzug des Sundance Film Festivals nach Boulder, Colorado, im Jahr 2027 bewahrt und baut auf seiner vier Jahrzehnte währenden Reise auf. Gemeinsam schaffen wir weiterhin ein Festival, das als lebendiger Raum für unabhängige Filme und Filmemacher dient. Ein Ort, an dem sich jedes Jahr im Januar eine Gemeinschaft aus Künstlern, der Filmindustrie und dem Publikum versammeln kann, um zu entdecken, was es Neues im Bereich des globalen Geschichtenerzählens gibt“, sagte Eugene Hernandez, Direktor des Sundance Film Festivals und Leiter des öffentlichen Programms. „Diese Stadt ist bereit, aufstrebende und etablierte globale Geschichtenerzähler, unsere Mitarbeiter und Freiwilligen und natürlich das globale Publikum willkommen zu heißen. Ganz gleich, ob Sie regelmäßig beim Sundance Film Festival dabei sind oder davon geträumt haben, das Festival einmal live zu erleben – wir laden Sie ein, uns im Januar 2026 in Utah zu besuchen und dann 2027 ins nahe gelegene Colorado zu kommen.“„Colorado freut sich, das Sundance Film Festival ab 2027 in seiner neuen Heimat Boulder begrüßen zu dürfen“, sagte Gouverneur Jared Polis. “Hier in unserem Bundesstaat feiern wir die Kunst- und Filmindustrie als wichtigen Wirtschaftsfaktor, als Jobmotor und als wichtigen Beitrag zu unserer blühenden Kultur. Mit dem ikonischen Sundance Film Festival können wir nun mit noch mehr Arbeitsplätzen rechnen, was für unsere kleinen Unternehmen, einschließlich Geschäfte und Restaurants, von großem Vorteil ist. Mein Dank gilt dem Sundance Institute und allen Partnern wie der Stadt Boulder, Visit Boulder und der Handelskammer von Boulder. Außerdem möchte ich den überparteilichen Gesetzgebern und der Führung danken, die unermüdlich daran gearbeitet haben, dies zu ermöglichen“„Wir fühlen uns zutiefst geehrt, dass Boulder ab 2027 als Gastgeber des Sundance Film Festivals ausgewählt wurde“, sagte Charlene Hoffman, CEO von Visit Boulder. „Kreativität, Innovation und Ausdruck sind das Herzstück dessen, was Boulder so besonders macht, und wir freuen uns darauf, Geschichtenerzähler und Kinoliebhaber aus der ganzen Welt willkommen zu heißen. Unsere fußgängerfreundliche Innenstadt, unsere ikonischen Veranstaltungsorte und unsere wunderschöne Landschaft am Fuße der Rocky Mountains bilden die Bühne für das nächste Kapitel des Sundance Film Festivals. Es war eine bemerkenswerte Erfahrung, unsere lebendige Gemeinschaft mit dem Sundance Institute zu teilen, und wir erwarten das Debüt des Festivals im schönen Boulder, Colorado, mit Spannung und Dankbarkeit.“