U21-Länderspiel mit guten Werten

Quotennews

Bereits am Freitag musste sich die Mannschaft mit einem überschaubaren Publikum begnügen. Die Werte zogen gegen Spanien an.

Am Freitagabend kickte die U21 von Deutschland gegen die Slowakei, die Partie endete mit einem 1:0-Sieg für die deutsche Nationalmannschaft. 0,14 und 0,18 Millionen Menschen verfolgten die Partie beim Fernsehsender ProSieben Maxx , die Marktanteile in der Zielgruppe betrugen nur 0,7 und 1,9 Prozent. Nun stand das Spiel gegen Spanien an (3:1) Die Vorberichte mit Matthias Opdenhövel sahen ab 19.50 Uhr nur 0,84 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 3,5 Prozent. Unter den Werberelevanten waren 0,28 Millionen, das führte zu 6,4 Prozent.Das Team von Antonio Di Salvo erreichte ab 20.30 Uhr gegen Spanien 1,56 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, Sat.1 fuhr einen Marktanteil von guten 6,5 Prozent ein. Bei den jungen Menschen wurden 0,50 Millionen erreicht, in der Zielgruppe standen 10,9 Prozent auf der Uhr. In der zweiten Hälfte sahen sogar 1,85 Millionen Menschen zu, der Marktanteil wurde auf 9,0 Prozent ausgefahren. Unter den jungen Menschen waren 0,50 Millionen, sodass man auf 12,0 Prozent kam.Für die Highlights blieben 0,80 Millionen Menschen wach, eheundauf Sendung geschickt wurden. Die Produktionen von Universal Television sahen 0,29 und 0,29 Millionen, die Marktanteile bewegten sich bei 2,9 und 4,5 Prozent. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,08 sowie 0,07 Millionen, das bedeutete allerdings nur 4,2 und 5,2 Prozent Marktanteil.