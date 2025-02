«Savor the City» beginnt am 3. April

US-Fernsehen

TV One hat eine neue Show mit Chefkoch Jernard Wells produziert.

Zur Feier des Black History Month und der reichen Schnittmenge von Kultur und Küche kündigt TV One die Premiere der heiß erwarteten Food- und Reiseseriean. Die von dem gefeierten Koch, Autor und TV-Star Chef Jernard Wells moderierte Sendung nimmt die Zuschauer ab Donnerstag, dem 3. April 2025, um 20 Uhr mit auf eine geschmackvolle Reise.Bekannt für seine meisterhafte Verschmelzung von kräftigen Südstaaten-Aromen mit zeitgenössischem Flair, führen «Savor the City» und Chefkoch Jernard Wells das Publikum auf eine Tour durch einige der einflussreichsten Städte der Nation und enthüllen die unerzählten Geschichten der schwarzen kulinarischen und regionalen Geschichte. Von den feurigen Anfängen des Hot Chicken aus Nashville bis hin zu den lebendigen afro-karibischen Einflüssen Miamis feiert «Savor the City» das Erbe dieser Köche, Lebensmittelinnovatoren und Unternehmer, indem es zeigt, wie Essen durch Geschichte und Identität miteinander verbunden ist. Mit Auftritten von Fawn Weaver von Uncle Nearest, Robin McBride von der McBride Sisters Collection und anderen umfasst diese Staffel Stationen in New Orleans, Sag Harbor, San Francisco, Martha's Vineyard, Napa Valley, auf den Bahamas und an weiteren Orten.«Savor the City» wird von Powerhouse Productions produziert, mit Rochelle Brown und Sonia Armstead als ausführende Produzentinnen und Kenneth Colbert als leitender Produzent. Susan Henry ist Vizepräsidentin für Originalprogramme und Produktion bei CLEO TV.