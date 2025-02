Neuer Trailer für «G20»-Spielfilm

Kino-News

Die Macher hinter dem Spielfilm hatten wohl mit Kamala Harris als neue Präsidentin gerechnet.

Auch in diesem Jahr findet wieder ein G20-Gipfel statt. Im vergangenen Jahr trafen sich die Staatschefs plus EU-Präsidentin und weitere Gäste in Rio de Janeiro, dieses Jahr lädt Südafrika die internationale Elite ein. Der neue Amazon-Spielfilmbeschäftigt sich mit diesem Ereignis, doch eine Katastrophe bahnt sich an. Im Mittelpunkt steht die einzige POC-Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika, zu der die frühere Vizepräsidentin Kamala Harris werden könnte.Als der G20-Gipfel belagert wird, wird die US-Präsidentin Danielle Sutton (Oscar-Preisträgerin Viola Davis) zur Zielscheibe Nummer eins. Nachdem sie der Gefangennahme durch die Angreifer entkommen ist, muss sie in diesem actiongeladenen Thriller den Feind überlisten, um ihre Familie zu beschützen, ihr Land zu verteidigen und die Staatsoberhäupter der Welt zu beschützen.Regie führt Patricia Riggen. In den Hauptrollen sind Viola Davis, Anthony Anderson, Marsai Martin, Ramón Rodríguez, Douglas Hodge, Elizabeth Marvel, Sabrina Impacciatore, Christopher Farrar und Antony Starr zu sehen. Das Drehbuch wurde von Caitlin Parrish & Erica Weiss und Logan Miller & Noah Miller geschrieben und basiert auf einer Geschichte von Logan Miller & Noah Miller. Der Film wurde von Andrew Lazar, Viola Davis und Julius Tennon produziert.