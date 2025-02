«The Phoenician Scheme» erscheint im Mai

Kino-News

Focus Features übernimmt den Weltvertrieb des neuen Wes Andersons Spielfilmes, der in Berlin gedreht wurde.

Starregisseur Wes Anderson verlängert seine Zusammenarbeit mit Focus Features. Das Studio hat die weltweiten Vertriebsrechte für den neuen Spielfilm "The Phoenician Scheme" erworben. Focus Features hat bereits andere Spielfilme von Anderson wieunderworben. Universal Pictures, die Muttergesellschaft von Focus, übernimmt den Vertrieb.Bei «The Phoenician Scheme» führte Anderson Regie und schrieb gemeinsam mit Roman Coppola das Drehbuch. Der neue Film kommt am 30. Mai als Vorpremiere in die Kinos, eine Woche später soll er überall anlaufen. In dem Film spielt Benicio del Toro Zsa-zsa Korda, einen der reichsten Männer Europas, Mia Threapleton seine Tochter und Michael Cera ihren Lehrer. Weitere Schauspieler sind Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Mathieu Amalric, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Richard Ayoade, Rupert Friend, Hope Davis und Benedict Cumberbatch.«The Phoenician Scheme» produzierte Anderson für seine amerikanische Firma Empirical Pictures zusammen mit seinen langjährigen Mitarbeitern Steven Rales von Indian Paintbrush, Jeremy Dawson und John Peet. Gedreht wurde der Film in Zusammenarbeit mit Studio Babelsberg in Deutschland.