AMC erhöht die Monatsgebühr

Kino-News

Abonnenten können künftig viermal pro Woche ins Kino gehen.

Die amerikanische Kinokette AMC Theatres macht die monatliche Kinopauschale wieder etwas unattraktiver. Ab dem 7. Mai 2025 kostet das „A-List-Abo“ für alle Kinos 27,99 US-Dollar, für alle Kinos außerhalb von New York und Kalifornien 24,95 US-Dollar. Zuvor betrug der monatliche Preis 24,95 US-Dollar für alle AMC-Kinos und 22,95 US-Dollar für alle Kinos außerhalb von Kalifornien, New York, New Jersey, Connecticut und Massachusetts. Das Mindestalter wird auf 13 Jahre gesenkt und Premiumformate wie Imax und Dolby Cinema kosten keinen Aufpreis.„Das ist unsere erste Preiserhöhung seit Jahren, und trotzdem ist A-List immer noch ein unglaubliches Schnäppchen“, schrieb Firmenchef Adam Aron in einer Mitteilung an die Abonnenten. Gleichzeitig können die Kunden nun vier statt drei Filme pro Woche sehen. 2018 war die Kinokette mit einem Preis von 19,95 Dollar pro Monat gestartet.„Selbst mit dieser notwendigen Preisanpassung werden die Kosten für eine A-List-Mitgliedschaft in den meisten Fällen niedriger sein als der Besuch von zwei Filmen pro Monat als Nichtmitglied, insbesondere wenn Sie einen Film in unseren Premium-Formaten sehen und/oder Ihre Tickets online kaufen“, so Aron weiter. “Wir schätzen Ihr Engagement, Filme auf den großen Leinwänden von AMC zu sehen, mit unseren bald noch besseren Vorteilen einer A-List-Mitgliedschaft“.