Digital Native: Yasemin Cetinkaya

Interview

Die 36-jährige Schauspielerin gehört seit drei Jahren zum Team von «Wapo Duisberg». Sie war auch schon in der Netflix-Serie «Skylines» zu sehen.

Für den Moment des Aufgebens, indem man die Kontrolle aufgibt, wenn man aufhört zu spielen und anfängt zu sein. Das ist eine Art Rausch. Es gibt ganz wenig Möglichkeiten, das zu erleben, aber man kann lange von dem Moment zehren und jagt ihm danach ein Leben lang hinterher.Kopfhörer. Ich liebe mein lautes Berlin - aber ich bin auch schnell überreguliert - da hilft es mir mich mit Musik kurz rauszuziehen. Und mein Fahrrad, damit bin ich im Alltag unterwegs.Vor allem über das Internet, da versuche ich möglichst verschiedene, möglichst unabhängige Medien zu vergleichen - besonders die internationale Presse ist mir wichtig.Julia Ducournau. Am liebsten an der Seite von Noomi Rapace und Javier Bardem. Leitet ihr das weiter?“Es gibt unendlich viele Sterne am Himmel und doch genug Platz für alle. Und wenn einer strahlt, dann wirds für alle heller.”Der Fokus darf nicht auf Rivalität liegen - es geht um die individuelle Reise einen Platz zu finden, an dem man Strahlen kann.Klingt komisch, aber Trash-TV, Badewanne und Kerzen.Sehr ambitioniert - Seit über 10 Jahren gehe ich jeden 2. Tag zum Kraftsport, egal wo ich bin oder was gerade ansteht. Wenn ich kein Gym finde, dann hebe ich halt Kanister, Steine oder Kinder, alles was ich finden kann.Instagram.uh…. mhm, so richtig mit Leidenschaft hab ich nur Tekken gezockt. Ich habe ein paar Sprach-lern-Apps auf dem Handy, aber die nutze ich eher sporadisch.Netflix, Amazon Prime , Spotify, MUBI, UrbanSports und Mcfit.