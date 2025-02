Buchclub

Ein sinnliches, kluges und fesselndes Debüt - eine Liebeserklärung an das Lesen und Schreiben.

Der Oxford-Studentin Annabel bleibt ein Sonntag, um ihren Aufsatz über Shakespeares Sonette fertigzustellen. Sorgfältig und achtsam plant sie die nächsten Stunden, kocht Tee, schaltet das Telefon aus; nur Yoga, Meditation und ein Spaziergang sollen die Arbeit unterbrechen. Doch die Menschen in ihrem Leben fordern Annabels Aufmerksamkeit, ihre Gedanken schweifen ab, sexuelle Fantasien schleichen sich ein. Und dann sind da noch die beiden erfundenen Alter Egos, der Gelehrte und der Verführer, deren Geschichten in ihrem Kopf ein Eigenleben entwickeln. Der Tag droht ihr zu entgleiten und einem inneren Abgrund Platz zu machen.Innerhalb eines Tages, Ende Januar 2009, im frostigen Oxford, spielt sich die Handlung des Romans ab. Die 21-jährige Annabel studiert englische Literaturwissenschaften an der Alma Mater. Bis zum morgigen Montag muss sie ein Essay über Shakespeares Sonette schreiben, und sie prokrastiniert. Die Sonette bringen sie dazu, über sich selbst nachzudenken, über ihre Liebesbeziehung zu einem 15 Jahre älteren Arzt, über vergangene Beziehungen und über das Leben im Allgemeinen. Neben den sexuellen Szenen gibt es auch einige Beschreibungen der nicht so schönen alltäglichen Dinge, wie zum Beispiel den Vorgang der Darmentleerung.Wie der User „Zauberberggast“ schreibt, zeugt es von großer schriftstellerischer Meisterschaft, das Kleinste und Allerkleinste, das Alltägliche und Banale literarisch so auszuarbeiten, dass es unser Interesse weckt, dass wir vor dem Prosaischen nicht einknicken, sondern ihm wie einer spannenden Handlung folgen. Außerdem meint der User, dass man sich beim Lesen tatsächlich oft ertappe und sich manchmal sogar wie ein Voyeuer fühle, das sei wirklich bravourös gemacht. Er zieht seinen Hut vor Rosalind Brown und der meisterhaften Übersetzung von Eva Bonné und gibt dem Roman „Übung“ 5 Sterne.Für Sarah Moss ist es „Ein Buch, das sich auf eindrucksvolle Weise den intellektuellen und körperlichen Begierden einer jungen Frau widmet, geschrieben in genauer, zarter Prosa“ und auf Booklist heißt es: „Mit seinem Fokus auf das Vergehen der Zeit erinnert dieser Roman an Virginia Woolf“. Der 224 Seiten umfassende Roman ist seit dem 23. Oktober 2024 zum Preis von 22,00 Euro im Buchhandel erhältlich und wurde vom Blessing Verlag herausgegeben. Die Autorin Rosalind Brown, geboren 1987, ist in Cambridge aufgewachsen und lebt heute in Norwich. Ihre Texte erschienen unter anderem in „The Paris Review“, „Best British Short Stories 2017“, „Lighthouse“, „Ambit“, „MAI: Feminism“ and „Visual Culture“ und „Propel Magazine“. Das Buch „Übung“ ist ihr Debüt.