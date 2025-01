4,9 Millionen sehen «Raw»

US-Quoten

Die Wrestling-Show verbuchte in den Vereinigten Staaten von Amerika fantastische Reichweiten.

Netflix und WWE, Teil der TKO Group Holdings, gaben bekannt, dass die erste Folge vonauf Netflix einen starken Start hingelegt hat. Die Sendung am Montagabend erreichte weltweit 4,9 Millionen Live+1-Zuschauer. Die Eröffnungsveranstaltung auf Netflix erreichte laut VideoAmp durchschnittlich 2,6 Millionen Haushalte (Live+SD) in den USA, was 116 Prozent über dem durchschnittlichen «RAW»-Publikum von 2024 in den USA von 1,2 Millionen Haushalten und höher als jede andere «Monday Night RAW»-Sendung in den letzten fünf Jahren liegt. Die Veranstaltung hat auch das A18-49-Publikum im Vergleich zum letzten Jahr mehr als verdoppelt.Bei der Veranstaltung holte sich Rhea Ripley mit einem Sieg über Liv Morgan die Women's World Championship zurück, Roman Reigns besiegte Solo Sikoa in einem Stammeskampf, CM Punk setzte sich in einem mit Spannung erwarteten Rachekampf gegen Seth „Freakin“ Rollins durch und Jey Uso gewann gegen Drew McIntyre. Bei der Veranstaltung am Montag traten auch Dwayne „The Rock“ Johnson, The Undertaker, Logan Paul, Travis Scott und John Cena auf, der offiziell seine einjährige Abschiedstournee startete, die auf Netflix prominent zu sehen sein wird.Im Januar 2024 schlossen WWE und Netflix einen bahnbrechenden Vertrag, um das wöchentliche Vorzeigeprogramm von WWE, «RAW», ab 2025 auf Netflix zu bringen. Netflix ist nun die exklusive Heimat von RAW in den USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Lateinamerika sowie in vielen anderen globalen Gebieten. In Deutschland ist die Sendung weiterhin bei ProSieben Maxx zu sehen.