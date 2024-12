Blockbuster-Battle

Zweimal ist an diesem Abend Tom Hanks zu sehen. Einmal jagt er als Carl Hanratty Leonardo DiCaprio, zudem mimt er Geppetto in der «Pinocchio»-Neuverfilmung. Oder gewinnen Julia Roberts und George Clooney dieses Battle?

(Sat.1, 20:15 Uhr)Die zerstrittenen Ex-Eheleute Georgia und David nehmen eine gemeinsame Reise nach Bali auf sich. Dort möchte ihre Tochter nämlich einen Einheimischen heiraten, den sie erst seit Kurzem kennt. Damit das nicht geschieht, legen sich ihre Eltern mächtig ins Zeug - schließlich wissen sie am besten, was eine Ehe mit der falschen Person anrichten kann.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 5IMDb User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Der junge Frank Abagnale Jr. entscheidet sich nach der Scheidung seiner Eltern und der Pleite des Schreibwarenladens seines Vaters dazu, alles hinter sich zu lassen und nach New York zu gehen. Dort schlägt sich der 16-Jährige erst einmal mit getürkten Schecks durch und erreicht in der Kunst des Fälschens auch mit der Zeit eine gewisse Raffinesse. Eines Tages bekommt er per Zufall mit, wieviel Respekt einem in der richtigen Kleidung entgegengebracht wird. Da er schon immer Piloten bewunderte, ergaunert sich Frank eine Pan-Am-Uniform, fälscht sich einen Ausweis, eignet sich das nötige Grundwissen an - und tritt einen Job als Co-Pilot der größten Fluglinie Amerikas an. Er reist um die Welt und lebt in Saus und Braus, obwohl ihm das FBI bereits auf den Fersen ist. Schon bald locken ihn jede Menge anderer Identitäten.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8(Disney Channel, 20:15 Uhr)Eine Live-Action- und CGI-Neuerzählung der beliebten Geschichte einer Holzpuppe, die sich auf ein spannendes Abenteuer begibt, um ein echter Junge zu werden. Mit dabei sind außerdem Geppetto, der Holzschnitzer, der Pinocchio selbst erschafft und ihn wie seinen echten Sohn behandelt; Jiminy Grille, der sowohl Pinocchios Wegweiser, als auch sein "Gewissen" ist; die Blaue Fee; der ehrenwerte John; Sofia die Möwe und der Kutscher. Unser Kino-Kritiker zeigte sich wenig begeistert über die Neuauflage: „Leider schafft es die Realverfilmung von 2022 nicht, den gleichen Zauber zu entfalten wie die Zeichentrickversion von 1940. Wer also wählen muss, wird mit dem Original garantiert besser bedient.“The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 3Metascore: 4IMDb User Rating: 5