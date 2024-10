Götz Schubert: Na da ist er ja, der Butsch

Interview

Am Donnerstag kehrt Schubert mit zwei neuen «Wolfsland»-Teilen zurück. Im Interview erzählt der Schauspieler über die Arbeit, die Balance seiner Figur Butsch zu halten.

Erfreulicherweise denken sich unsere Autoren immer etwas Neues aus und bringen die Figuren häufig an ihre Grenzen. Das ist Futter für den Spieler und dafür bin ich sehr dankbar. Spannungen zwischen Viola/Anne/Butsch gab es schon häufiger, tatsächlich aber hat die Zerreißprobe diesmal eine noch größere Existenzialität. Ich mag meine Kolleginnen wirklich sehr, aber in den Szenen ging es zum Teil schon sehr frostig zu. Da helfen nur Gespräche über gänzlich andere Dinge in den Drehpausen.Wer mag, kann sich in der ARD Mediathek alle Wolfsland-Folgen chronologisch hintereinander anschauen, ich habe schon Menschen gesprochen, die das gemacht haben und mir berichteten, vehemente Veränderungen beobachtet zu haben. Ich glaube, man kann deutlich sehen, dass die Beziehung zwischen den beiden keineswegs eine gleichmäßig, dynamische Entwicklung auf einen Höhepunkt hin genommen hat, sondern eher von einer ellipsenartigen Umkreisung geprägt ist, wobei die Momente der Annäherung häufiger werden, aber nur kurz dauern und es dabei nie zum Stillstand kommt. Um so kostbarer sind sie, zumal es dafür wenig Worte braucht und der Zauber eher aus der Stille heraus entsteht.In den vergangenen Filmen ist Butsch seiner aus Erfahrungen gewonnenen Überzeugung, ausnahmslos keinem Menschen zu trauen, mehr und mehr untreu geworden, das Misstrauen ist einer Bereitschaft gewichen, sich zu öffnen. Und es ging ihm zunehmend gut damit. Dass der Gegner in der Lage ist, genau diesen Umstand für seine Ziele in infamer Weise auszunutzen und letztlich sogar Erfolg damit hat, das macht diesen Feind, der er für die Ermittler ist, extrem gefährlich. Zurück bleiben Verletzungen, Ängste, Psychosen, Zerrüttung. Die Dimension des Bösen in der Folge fand ich erschreckend und reizvoll zu gleich.Die Balance zu halten, zwischen der Sturheit, die diese Figur auszeichnet und einer Zugewandheit, die sich vorsichtig abzeichnet, zwischen einer Ernsthaftigkei und Tiefe, aber auch Leichtigkeit bis hin zur Albernheit, zwischen der Professionalität eines Ermittlers und einer leidenschaftlichen Gefühls- und Meinungsäußerung, die eher privater Natur ist. Das unter einen Hut zu kriegen, das Pendel zwar ausschlagen, aber nicht (los) fallen zu lassen, die Glaubwürdigkeit der Figur zu behalten, das ist für mich die größte Herausforderung, die alle Filme bisher begleitet hat und der ich mich mit großer Freude gestellt habe und weiterhin stellen werde.Ein gänzlich sinnloser Mord: Eine Tat, die an Niederträchtigkeit und Erbärmlichkeit kaum zu überbieten ist, wird in diesem Film erzählt. Beim Lesen des Drehbuches hat mich das schon fürchterlich aufgeregt. Vor Ort dann, also am Drehort selbst, war es kaum auszuhalten, die traurige Geschichte der Ermordeten mit zu erleben, insbesondere in der großartigen Darstellung der Schauspielerin Sabine Vitua. Man wollte die Täter sofort zur Rechenschaft ziehen, nein, man wollte sie umgehend zur Strecke bringen. Butsch wollte das und ich wollte das auch.Der Produktionsprozess hat sich meines Erachtens nicht wirklich sehr verändert, im Grunde haben wir ja schon 2006 mit «KDD» eine Krimiserie gemacht, die sehr anders war. Das ist achtzehn Jahre her. Mittlerweile ist die Bereitschaft größer geworden, die ausgetretenen Pfade zu verlassen, filmische Erzählweisen zu suchen, die dem Stoff, dem Inhalt, der Geschichte, den Figuren und Situationen gerecht werden. Insofern hat sich verändert, dass die Kreativen mehr und mehr wieder Eigenverantwortung übernehmen und ihre künstlerische Freiheit zurück erlangen, auch was die Auswahl der Geschichten und Charaktere betrifft, die gezeigt werden sollen.