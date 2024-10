Havana Joy: Die Auswahl der Orte war so genial

Interview

In der ZDF-Serie «Love Sucks» verkörpert die Nachwuchsschauspielerin die Vampirjägerin Zelda Zoris.

Die Welt aus der Zelda stammt und die Dynamik ihrer Familie haben mich von Anfang an sehr interessiert.Eigentlich wie auf alle anderen Geschichten auch. Die Rolle erarbeitet, das Herz geöffnet und geschaut, was kommt.Diese Frage würde ich gerne offen lassen, da Zelda sich erst selbst während der Serie hiermit beschäftigt.Anstrengend und Toll. Die Panik, die Zelda in vielen Szenen durchlebt, ist natürlich auch für mich sehr intensiv und körperlich herausfordernd, deswegen war die Romantik zwischen drin, fast wie ein Durchatmen. Solche Extreme in einem geschützten Rahmen zu genießen, ist aber in jedem Fall ein Geschenk, finde ich.Die Auswahl der Orte war so genial und hat die Serie richtig zum Leben erweckt. Der Kontrast zwischen Frankfurt und dem Rummel, der die zwei Welten Ben und Zeldas nochmal unterstreicht, aber auch die unterschiedlichen Atmosphären auf dem Rummel selbst bspw. Das bunte Treiben bei den Fahrgeschäften und die Zurückgezogenheit der Wagenburg, zeigen die Vielschichtigkeit des Lebens.Ich finde «Love Sucks» insofern besonders, dass die Serie es, meiner Meinung nach, schafft, uns einen sehr feinfühligen Einblick in die Hintergründe der Vampir-Welt geben. Es fällt leichter mit diesen für die meisten ja doch befremdlichen Kreaturen zu ressonieren und sich berühren zu lassen. Besonders finde ich auch, dass wir mit Zelda eine Sterbliche haben, die nicht wie in vielen anderen Werken, ein „Opfer“ ist, sondern die mit großer Stärke und Mut voran geht und Ben, soweit das möglich ist, auf Augenhöhe begegnet.Wir hatten das große Glück mit Sarah Lee, unserer Intimitätskoordinatorin, arbeiten zu dürfen. Sie hat mit uns gezielt an Vertrauen und Chemie gearbeitet und uns damit einen ganz safen und professionellen Rahmen geboten, die Arbeitsbeziehung zwischen Ben und Zelda zu vertiefen.Zelda muss in sehr kurzer Zeit enorm reifen und findet sich auf einen Schlag mit Fragen konfrontiert, denen sie bis jeher aus dem Weg gehen konnte. Sie muss im Laufe der Serie lernen für sich zu entscheiden und auf ihr Herz zuhören.Großartige Bilder, düstere Atmosphären, intensive Gefühle und vor allem ganz viel Blut. Aber auch Zärtlichkeit und mit Sicherheit Spannung, die bis ins Mark geht. Love Sucks ist nicht nur für Vampir-Fans ein Must Watch, sondern für alle die Lust haben sich in eine andere Welt entführen zu lassen.