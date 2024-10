Rundschau

Gehört die gesamte Anerkennung nun Anna Kendrick-Regiedebüt oder doch eher Reba McEntire, die mit einer neuen Sitcom zurückkehrt?

«Woman of the Hour» (seit 18. Oktober bei Netflix)

«Schwarze Früchte» (seit 18. Oktober in der ARD Mediathek)

«We’re On It, Comrades» (seit 4. Oktober in der ZDFmediathek)

«Georgie & Mandy’s First Marriage» (seit 17. Oktober bei CBS)

«Happy’s Place» (seit 18. Oktober bei Netflix)

Die Geschichte einer aufstrebenden Schauspielerin im Los Angeles der 1970er Jahre und eines Serienmörders, der seit Jahren Morde begeht, deren Leben sich kreuzen, als sie in einer Folge von The Dating Game auftreten.Lalo ist Schwarz, queer, Mitte 20 und steckt im Chaos. Nachdem er vom unerwarteten Tod seines Vaters aus der Bahn geworfen wird, kompensiert er seinen Verlust mit überstürztem Tatendrang und trifft dabei so schnell Entscheidungen, dass alles in seinem Leben aus den Fugen gerät.In der achtteiligen tschechisch-deutschen Comedy-Serie geht es um ein obskures Institut, das Anfang der 1980er-Jahre in der ČSSR ernsthaft übersinnliche Ereignisse untersucht – oder es zumindest versucht.Nach dem Ende von «Young Sheldon» leben die frisch verheirateten Georgie Cooper und Mandy McCallister zusammen mit ihrer kleinen Tochter Cece bei Mandys Eltern Audrey und Jim und ihrem jüngeren Bruder Connor. Georgie arbeitet in Jims Auto- und Reifengeschäft, sehr zur Verachtung ihres Kollegen Ruben, der glaubt, dass Georgie keine Autorität über ihn verdient.Reba McEntire kehrt in dieser herzerwärmenden neuen Serie als Bobbie zurück, eine taffe, aber liebenswerte Frau, die die Taverne ihres verstorbenen Vaters in Tennessee erbt - nur um festzustellen, dass ihre neue Miteigentümerin auch ihre Halbschwester ist, von der sie nie wusste, dass sie sie hat! Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein, aber sie werden ihr neues Leben gemeinsam meistern... denn bei Happy's Place gehört jeder zur Familie.