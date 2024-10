Alycia Marie  neben Beauty- und Lifestyle-Content wieder mittendrin im Spooktober

YouTuber

Derzeit ist bei der Beauty- & Lifestyle-YouTuberin Hochsaison, denn sie fiebert auch in diesem Jahr Halloween mit einer besonderen Reihe entgegen.

Vor wenigen Tagen hat die bekannte YouTuberin Alycia Marie, die 820.000 Abonnenten zählt, ihr Format „Spooktober“ gestartet und liefert ihren Zuschauern damit erneut kreative Inspirationen für deren Halloween-Make-up und gleichzeitig unterhaltsame Inhalte.Seit ihrem ersten veröffentlichten YouTube-Video „Don't Speak! – Halloween Tutorial“ vom 25. Oktober 2011 erklärt sie Schritt für Schritt alles zum Nachmachen. Von klassischen Looks wie dem Vampir-Make-up bis hin zu ausgefallenen Ideen wie dem Bösewicht „Vecna“ aus der Serie «Stranger Things» ist für jeden etwas dabei. Mit kreativen Ideen hält sie ihre Videoreihe seit Jahren für ihre Fans interessant und spannend, sei es durch themenbezogene Tutorials, bei denen beispielsweise verschiedene Ängste in Form von Kostümen dargestellt werden, oder durch die „Spooky Stories“, bei denen man selbst raten kann, welche der drei erzählten Geschichten der Wahrheit entspricht und dabei zuschauen kann, wie sich die Youtuberin in verschiedene Dinge, Charaktere oder vieles mehr verwandelt.Darüber hinaus geht Alycia Marie während ihres „Spooktobers“ auch manchmal auf „Geisterjagd“, auf der sie unter anderem auch Unterstützung einer Geisterjägerin hatte. Sehr zur Freude ihres Publikums, denn eines von Maries sogenannten „Ghost Hunts“ ist mit 1,2 Millionen Aufrufen sogar ihr bisher sechstmeistgeklicktes Video.Alycia Marie, auch „Ally“ genannt, wurde am 24. Dezember 1991 in Fayetteville, North Carolina, geboren. Sie wuchs zweisprachig auf und zog im Alter von acht Jahren nach Deutschland. 2008 gründete sie ihren Hauptkanal und inspiriert seitdem tausende Menschen. Bereits 2016 gewann Ally die deutschen „NYX FaceAwards“ und durfte in der Jury sitzen.Die deutsche Beauty- und Lifestyle-YouTuberin unterhält ihre Fans auf ihrem Hauptkanalnicht nur mit dem „Spooktober“, sondern zeigt verschiedene Make-up-Looks, testet virale Trends und Marken, macht Challenges und zeigt Teile ihres Alltags. Nebenbei ist die YouTuberin auch noch Sängerin und Songwriterin und lädt ihre Songs und Musikvideos unter anderem auf ihrem zweiten Kanalhoch. Zudem kann man ihre Songs auch auf weiteren Musik-Streamingplattformen wie Spotify oder Apple Music hören. Außerdem teilt sich die Influencerin mit ihrer langjährigen besten Freundin Laura Anna den Kanal. Dieser wurde zur Unterhaltung der Zuschauer gegründet und soll mit lustigen und unbeschwerten Inhalten den Tag verschönern.Direkt am 1. Oktober 2024 ging für dieses Jahr das erste „Spooktober“ Video online, in dem sie ausführlich erklärt, wie man selbst einen „Face Cast“ machen kann. Einen solchen verwendet sie schon seit Jahren in ihren Videos für Halloween-Looks. Während des „Spooktobers“ lädt die YouTuberin jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag Videos zu dieser Serie hoch.